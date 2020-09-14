Tralleis Antik Kenti Nerede? Tralleis Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kültürel zenginlik açısından oldukça önemli bir yer olarak öne çıkan Tralleis Antik Kenti, her sene dünyanın dört bir tarafından yabancı turistler ile yerli turistler çekmektedir. Bölgedeki diğer farklı antik kentler ile beraber stratejik açıdan önemli bir bölgede yer alan tarihi yapılar arasında bulunmaktadır.

Tralleis Antik Kenti Hakkında Bilgi

Milattan önceye dayanan tarihi ile beraber Tralleis Antik Kenti pek çok önemli imparatorluğun egemenliği altında yer almış yapılar arasında bulunmaktadır. Özellikle dönemine göre merkezi bir yer olması ile beraber, muazzam bir manzaraya sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Günümüzde çok az bir kısmı sağlam şekilde gelen Tralleis Antik Kenti için, bu konuda ‘üç gözler’ olarak bilinen yapı şu an ayakta durmaktadır.

Tralleis Antik Kenti Tarihi

Tralleis Antik Kenti M.Ö. 13. yy’da Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulmuş olan en önemli yapılar içerisinde yer almaktadır. Bölgesel açıdan önemli ve stratejik bir yere sahip olan tarihi kent, mutlaka gelip görülmesi gereken önemli kültürel zenginlikler içerisinde yer almaktadır. Binlerce yıldan bu yana günümüze ulaşmış olan bu yapı aynı zamanda, birçok farklı ve önemli imparatorluğun egemenliğinde kültürel bir zenginliğe sahip hale gelmiştir.

Tralleis Antik Kenti Nerede?

Ege Bölgesi'nde yer alan Tralleis Antik Kenti Aydın ilinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Şu ana kadar Aydın'da toplamda 22 tane tescil edilmiş Antik Kent yer alıyor. Bunlar içerisinde önemli bir yer teşkil eden Tralleis antik kentine Aydın merkeze giderek kolayca ulaşabilirsiniz. Hem toplu taşıma araçları hem de özel araçlar üzerinden ziyaret etmeniz mümkün.

Tralleis Antik Kenti Gezilecek Yerler

Tralleis Antik Kenti günümüze kadar ulaşmış önemli tarihi yerlerden biridir. Ancak bu tarihi kentin çok az bir kısmının ayakta kaldığını söylemek mümkün. Özellikle bu kalıntılar içerisinde ayakta kalan en önemli kısımlar arasında, ‘üç gözler’ olarak bilinen surlar bulunmaktadır. Alt kısımdaki surların üzerine yerleşmiş olan üç gözler, oldukça güzel ve etkili bir görüntü sunmaktadır. Aynı zamanda bölgeye giderek diğer farklı kalıntıları ve eserleri görebilirsiniz.

Tralleis Antik Kenti Ücreti Ne Kadar?

Tamamen ücretsiz bir şekilde Tralleis antik kentini ziyaret edebilirsiniz. Başta üç gözler olmak üzere birçok farklı kalıntı ve eser, günümüzde özellikle yaz aylarında ziyaret edilmektedir.

Tralleis Antik Kenti Ziyaret Saatleri

En çok merak edilen konular içerisinde Tralleis antik kentinin ziyaret saatleri geliyor. Bölgeyi ziyaret edebilmek için yaz ve kış dönemine göre farklı zaman dilimleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda bölge yaz saatleri için sabah 09.00 ila 19.00 arasında ziyaret edilebilir. Kış dönemi içerisinde ise yine sabah saat 08.30 ile beraber akşam 19.00’a kadar ziyaret edilebilir. Haftanın 7 günü boyunca bu zaman dilimleri içerisinde herhangi bir ücret olmadan bölgeye ulaşım sağlayarak Tralleis antik kentini gezebilirsiniz.

Tralleis Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Tralleis Antik Kenti ziyareti ücretsiz olduğundan dolayı herhangi bir şekilde müze kartına gerek bulunmamaktadır. Yaz ve kış dönemi içerisindeki ziyaret saatleri kapsamında herhangi bir Ücret ödemeden bölgeyi ziyaret edebilirsiniz. Özellikle tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan Tralleis Antik Kentini, yaz aylarında gündüz ve gece keyifli bir şekilde ziyaret etmeniz mümkün.