Trabzon Ayasofya Müzesi Nerede? Trabzon Ayasofya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ayasofya Kilisesi'nin iç duvarlarında önemli dini figürler göze çarpmaktadır. Yerli ve yabancı turistler bu özel tarihi ve mimari yapıyı ziyaret etmek için her yıl yola çıkmaktadır. Ayasofya kilisesi, 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri ünlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet tarafından Trabzon'un fethinden sonra camiye dönüştürülmüştür. Restore edilen kilise, ülkemizde müze olarak hizmet vermektedir.

Trabzon Ayasofya Müzesi Nerede?

Ayasofya Müzesi, Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar'a bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunmaktadır. Kent merkezine uzaklığı ise ortalama 2 kilometredir.

Trabzon Ayasofya Müzesine Nasıl Gidilir?

Trabzon Ayasofya Müzesine özel aracınızla ya da toplu taşıma araçlarını kullanarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şahsi aracınız yok ise Trabzon merkezden Fatih Mahallesi'ne giden dolmuş ve minibüslere binerek tarihi müzeye kısa bir sürede erişim sağlayabilirsiniz.

Trabzon Ayasofya Müzesi Tarihçesi

Kommenos Devleti Kralı olan I. Manuel Komnenos tarafından 1238-1263 yıllarında yaptırılan değerli bir manastır kilisesidir. Ayasofya adı ise "Kutsal Bilgelik" anlamına gelir. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra kilise olarak hizmet veren yapı 1584 yılında Sultanın emri ile Kürd Ali Bey adlı bir ayan tarafından camiye dönüştürülmüştür. Birinci Dünya Savaşı sırasında Trabzon'u işgal eden Rus ordusu tarafından askeri hastane ve depo olarak kullanılmıştır.

Trabzon Ayasofya Kilisesi'nin kuzey, batı ve güneyinde üç revaklı giriş bulunmaktadır. Kubbe ve kasnağı ise on iki köşelidir. Üstün bir işçiliğin göze çarptığı taş plastiklerde ise Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu dönemi İslam sanatının önemli etkileri de görülür. Trabzon Ayasofya Kilisesinin bir diğer deyiş ve günümüzdeki kullanımı ile Trabzon Ayasofya Müzesinin süslemelerinin önemli bir bölümünü İncil'den alınan konuların canlandırıldığı freskler oluşturmaktadır. Bu freskler gelen ziyaretçiler tarafından incelenmektedir.

Trabzon Ayasofya Müzesi Eserleri

Trabzon Ayasofya Müzesinin en görkemli cephesi güney bölümüdür. Bu bölümde Adem ile Havva'nın yaratılışı kabartma olarak bir friz halinde anlatılmaktadır. Birinci sahnede Adem ile Havva'nın yaratılışı, ikinci sahnede Adem ile Havva'nın cennette yaşayışları, üçüncü sahnede yasak elma, dördüncü sahnede Adem ile Havva'nın cennetten kovuluşları, beşinci sahnede ilk cinayetin tasviri yer almaktadır.

Yapının ana kubbesinin altına rastlayan bölümde Opus-sectula tarzında çok renkli mermerden yapılan özel bir yer mozaiği bulunmaktadır. Ana kubbenin pencere aralarında Hz. İsa'nın on iki havarisi tasvir edilmektedir. Pandantiflerde farklı kompozisyonlar mevcuttur. Hz. İsa'nın doğumu, vaftizi, çarmıha gerilişi ve kıyamet günü gibi sahneler canlandırılmaktadır.

Trabzon Ayasofya Müzesinin doğu yönünde bulunan ana apsisinin dış cephesinde 1450-1850 yılları arasındaki tarihe işaret eden değişik şekil ve büyüklüklerde kayık ve yelkenli kazımalar göze çarpmaktadır. Bu özel tarihi değere haiz kazımaların kimler tarafından ve ne maksatla yapıldıkları yıllardır araştırılmakla birlikte net olarak halen bilinmemektedir.

Trabzon Ayasofya Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Trabzon Ayasofya Müzesini ziyaret etmek isteyenlerin bilmesi gereken bir nokta müzeye girişin ücretli olduğu hususudur. Trabzon Ayasofya Müzesi, giriş ücreti 8-TL'dir. Müze kart sahibi olan ziyaretçiler ise Trabzon Ayasofya Müzesini ücretsiz olarak ziyaret imkanına sahiptir.

Trabzon Ayasofya Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Cami olan bölümü açısından günün her saati ziyaret edilebilmektedir. Müze bölümü için ise farklı bir uygulama söz konusudur. Trabzon Ayasofya Müzesi, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.