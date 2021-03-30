Tower Köprüsü Nerede? Tower Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Tower köprüsü Türkçe olarak Kule köprüsü anlamına gelir. Kule köprüsü Londra’nın en bilinen yerlerinden biridir. Kırmızı telefon kulübesi, iki katlı otobüsleri, Ben saat kulesi ve Tower köprüsü en bilinen ve Londra’nın neredeyse simgesi haline gelmiş olanlar arasında bulunuyor. Londra’ya giden ya da orada bulunan kişilerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biridir.

Tower Köprüsü Hakkında Bilgi

İngiltere’nin Londra şehrinde bulunmaktadır. Kule Köprü olarak da bilinir. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerin arasında yer almaktadır. 1894 senesinde açılmış olan köprünün otomobiller ve yayaların Thames Nehri’ni geçebilmesine imkan sağlanmıştır. Yapımı 8 yıl sürmüştür. 283 metrelik bir uzunluğa sahip olan köprünün uğrak noktası olma nedenlerinden biri de fotoğraf çekilmektir. Tower köprüsü şehri ziyaret edenler için en güzel fotoğraf çektirme yerlerinden biridir. Görüntüsünün heybeti ile fotoğrafları ihtişamıyla süsler. Londra şehrinin en önemli olan sembolleri arasındaki bu köprüden hem yayaların hem de araçların geçmesi sağlanmaktadır.

Tower Köprüsü Nerede?

İngiltere’nin Londra şehrinde Thames Nehrinin üzerinde yer alan bir köprüdür. İki katlı olan bu köprünün açılıp kapanma özelliği bulunmaktadır. Londra şehrini iki yakasını birleştiren bu köprüdür. Köprünün mimarisi ile köprünün bulunduğu konum sebebiyle çok fazlaca dikkat çekmektedir. Londra Kulesine olan yakınlığı sebebi ile Kule Köprüsü olarak adlandırılmıştır.

Tower Köprüsüne Nasıl Gidilir?

1886 ila 1894 seneleri arasında inşa edilmiş olan bu köprü 65 metrelik yükseklikte bulunmaktadır. Baskül olan köprü türlerinden en popüler olan köprü Tower köprüsüdür. Yıllar boyu Londra trafiği için büyük rol almıştır. Ulaşım sağlamasının yanı sıra turistik yönü de bulunan bu köprüye yıllar boyunca çok sayıda turist akın etmektedir. İnsanlar sevdikleriyle buraya gelip muazzam olan fotoğraf karelerini yakalamaya geliyorlar. Tower Köprüsüne nasıl gidileceği de en büyük merak konularından birdir. Birleşik Krallığın ve İngiltere’nin başkenti olan Londra’nın merkezinde, Thames Nehri üzerinde bulunmaktadır. Tower Hill istasyonunun üzerinden metro aracılığı bu köprüye ulaşmak çok kolaydır.

Tower Köprüsü Tarihi

Tower köprüsü 1894 senesinde kullananıma açılmıştır. Yapımı da 8 yıl sürmüştür. 1800’lü yılların sonunda Londra’da köprüler bulunmaktaydı fakat bir köprüye daha ihtiyaç vardır. Köprünün inşa edilmesi ile ilgili 1877 senesinde komite kuruldu. Çok sayıda mimar ve çok sayıda mühendis bu komiteye 50 adetten daha fazla tasarım sundu fakat bu tasarımların hiçbirini komite kabul etmedi. 1884 senesinde Sör Horace Jones’nin sunduğu tasarım komitenin onayından geçti ve 1886 senesinde sekiz sene sürecek olan inşaat başladı. 65 metre olan yüksekliği ile iki büyük kuleden oluşmakta olan bu köprünün Nehrin trafiğini engellememek adına hidrolik sistemler ile açılacak biçimde tamamlanmıştır. Köprüde Exhibiton ismi ile bilinen bir sergi yapılmıştır ve bu sergide cam zemini olan koridorlar, Victoria dönemine ait motorların odalarına benzer ilginç alanlar bulunuyor. Aynı zamanda restoranlarda Fish and Chips yiyebilme imkanı bulunuyor.

Tower Köprüsü Hikayesi

Tower köprüsü her zamanda şehrin yaşam alanı olarak bilinmektedir. Fakat köprünün ürkütücü bir yanı da bulunmaktadır. Eskiden hainlerin kafaları bu köprünün üzerindeki bir kazığa takılırmış. Bu yapılacak olan diğer hainlikler için verilmiş olan net bir mesajdır. Şehrin her yerinden görünebilen bu kazıklar köprüde acı olan bir hatıra bırakmıştır.