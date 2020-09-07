Tortum Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Tortum Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Tortum şelalesi 48 metre yüksekliğindedir. Bu nedenle dünyanın en yüksek üçüncü şelalesi olmaktadır. Tortum şelalesi mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden birisidir.

Tortum Şelalesi Nerededir?

Ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden olan Tortum şelalesi ülkemizde mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden birisidir. Erzurum ilimizde bulunan Tortum Şelalesi Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer almaktadır. Ülkemizin en büyük üçüncü şelalesidir.

Gerek yurt dışında gerekse ülkemizde yıl içinde pek çok turist ağırlayan Tortum Şelalesine o yörenin halkı Sudökülen adını vermiştir. Ayrıca Tortum Şelalesi üzerine elektrik üretimine katkıda bulunulması için hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

Tortum Şelalesine Nasıl Gidilir?

Tortum Şelalesi doğal güzelliği ile birçok kişi tarafından merak edilen bir yerdir. Bu nedenle Tortum Şelalesine Nasıl Gidileceği Merak edilmektedir. Tortum şelalesine Balıklı Köyü ve Tortum Gölündeki gibi aynı yol üzerinden gidilebilir. Ayrıca Tortum Şelalesine gitmek için Erzurum ilindeki Doğu Semt Garajından Düzenli olarak Uzundere dolmuşları hareket etmektedir. Buradan dolmuşlarla Tortum Şelalesine girmek mümkündür.

Tortum Şelalesi Özellikleri

Tortum Gölü 18 Yüzyılda Balıklı Köyü yakınlarında oluşan heyelan sonrası Tortum Çayının önünün kapanması sonucunda oluşmuştur. Göl ile birlikte şelale de 22 metre genişliğe sahiptir. Toplamda 48 metre yükseklikten dökülmektedir. Şelaleden dökülen suların üst bölümünde gök kuşağı oluşmaktadır. Böylece ziyaretçilerine muhteşem bir şölen oluşturur. Şelalenin sularının döküldüğü alanda ise dev kazanı oluşur.

Tortum şelalesine oranın halkı Sudökülen ismini vermiştir. Ayrıca bu alanda piknik alanı ve şelaleyi izlemek için balkonlar bulunmaktadır. Tortum şelalesi dünya üzerinde bulunan şelaleler arasında üçüncü büyük şelaledir. En yüksek şelale Afrika'da Vietorio, ikinci büyük şelale ise Amerika'da bulunan Niagara Şelalesidir.

Tortum şelalesi deviz seviyesinden yaklaşık olarak 1000 metre yüksekliğindedir. 1700 yıllarında Kemerlidağ'dan ayrılan heyelan sonucunda Tortum Çayının akıttığı Tev vadisini kapatması sonucunda oluşmuştur. Böylece günümüzde de su sporlarının yapılabileceği bir alan oluşmuştur. Tortum Şelalesi yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünmektedir. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında su miktarında azalmalar olur. Su seviyesinin de düşmesi ile Şelaleye farklı bir güzellik gelir.

Tortum Şelalesi ve çevresi Erzurum ilimizin önemli mesire alanlarından birisidir. Bu doğa harikası Uzundere ilçesinde, Erzurum ilinin 100 kilometre kuzeyinde, Uzundere ilçesine ise 16 kilometre mesafede olup Tortum Gölünün kuzeyinde yer almaktadır. Bütün bu özellikleri ve doğal güzellikleri ile ülkemizde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri olmuştur.

Tortum Şelalesi Giriş Ücreti

Ülkemizde yer alan ve doğal güzelliklere sahip olan pek çok yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi de şüphesiz Erzurum ilinde bulunan Tortum şelalesidir. Tortum Şelalesi pek çok özelliği ile ziyaretçilerini etkilemektedir. Bunun yanında gezilip görülmesi gereken doğal güzelliklerden de birisidir. Tortum şelalesi girişi ücretlidir. Şelaleye gitmek isteyen kişiler kişi başı 10 TL giriş ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Tortum Şelalesi Ziyaret Saatleri

Tortum şelalesine gitmek isteyenlerin merak ettikleri bir diğer konu ise ziyaret saatleridir. Tortum şelalesine haftanın her günü gidebilirsiniz. Fakat belirli bir saat aralığı bulunmaktadır. Haftanın her günü saat 09:00 da ziyaretçilerine açılmaktadır. Saat 18:00'da ise Tortum Şelalesi kapanmaktadır. Böylece saat 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Tortum Şelalesini ziyaret edebilirsiniz.