Torosların ortasında doğaseverlerin yeni gözdesi: Nadire Kanyonu

Rengi nedeniyle "Turkuaz Gölü" olarak da adlandırılan ve 61 bin 45 kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin 4. büyük baraj gölü olan Ermenek HES Baraj Gölü, yüksekliğiyle de 2. sırada yer alıyor. Çam, sedir ve meşe ormanlarının içinde bulunan göl, eşsiz rengiyle görenleri adeta büyülüyor. Göl içerisinde Ambar Boğazı'ndan başlayan ve Nadire Köprüsü'nde son bulan 9 kilometre uzunluğundaki Nadire Kanyonu'nda, ziyaretçiler tekneyle de gezebiliyor. Suyun rengi ile gökyüzü ve kanyonun iki tarafını çevreleyen yer yer 250 metre yüksekliğindeki sarp kayalar, doğaseverlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor.









Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine, ilçenin son yıllarda doğaseverlere ve farklılık arayanlara bir alternatif olmaya başladığını söyledi. Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi bulunan ilçedeki doğal güzelliklerin son yıllarda keşfedilmeye başlandığını ifade eden Zorlu, "Ermenek'e gelenler, her gün farklı bir güzelliği gezerek, görerek en az 15 gününü burada geçirebilir. Ucuz, konforlu ve doğal tatil yapılabilecek bir yer." diye konuştu.









"Kanyon bir tabiat harikası"



Bölgede belediyeye ait yüzme havuzu, tekneler, piknik alanı, lokanta ve kamp alanlarının bulunduğunu anımsatan Zorlu, şunları söyledi: "Baraj gölü teknelerle gezilebiliyor. Göl sahasında dünyada eşine az rastlanır güzellikte Ermenek Çayı'nın oluşturduğu Nadire Kanyonu var. Bu kanyon bir tabiat harikası. Kanyona girdiğinizde dar kayaların arasından aşağıya baktığınızda suyun rengini, yukarı baktığınızda gökyüzünün mavisini görürsünüz. Kanyonu gezmek tekne ile gidiş dönüş 3 saat sürüyor. Köprüden sonra kanyon devam etmekte. Ama o kısımlara tekneyle gidilemiyor. Kanyon bir 15 kilometre daha devam ediyor. Bu kısım daha keşfedilmiş değil, bakir bir bölge. Burası da profesyonel sporcular için güzergah belirlenerek turizme açılabilir." Zorlu, bölgenin mutlaka gezilmesi tavsiyesinde bulundu.









"Günün her saatinde kanyonu başka bir gözle görmek mümkün"



Ziyaretçilerden Nevin Tümene, kanyonun güzelliğinden bahsederek, "Burada muhteşem bir görüntü var. Bunu ısrarla söylüyorum. Bir saattir kıyıda oturuyorum. Suyun kıyıya vururken çıkardığı ses, gölün güzelliği insana huzur veriyor." dedi. Kamil Aydın ise gelen misafirlere tekne turu düzenlediklerini dile getirerek, "Gölümüzün her tarafı güzel ama kanyona ayrı bir sayfa açmak lazım. Buranın güzelliği anlatılmaz, görülür. Daha çok fotoğraf tutkunları ve doğa aşıkları buraya geliyor. Günün her saatinde kanyonu başka bir gözle görmek mümkün. Görenler büyüleniyor." diye konuştu.