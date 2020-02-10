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Toros Dağları buz tuttu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 10.02.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Toros Dağları buz tuttu

Adana’da aşırı soğuklardan Toros Dağları eteklerinde buz sarkıtları oluşurken, narenciye bahçelerini de don vurdu. Bahçe sahipleri yoğun mesai ile ürünlerini toplarken, gece kalan ürünler için de don nöbeti tutacak.

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Yaz aylarında aşırı sıcakların yaşandığı Adana’da soğuklar nedeniyle buz sarkıtları oluştu. Narenciye üreticileri de bu gece beklenen don için nöbet tutmaya hazırlanırken, bahçelerdeki limon ve portakalları dondan zarar görmemesi için yoğun mesai yaparak hasat ediyor.

Toros Dağları buz tuttu


Feke ilçesine bağlı Ormancık ve Gaffaruşağı köylerinde bu yıl ilk kez buzulları aratmayan buz sarkıtları oluştu. Kozan ilçesindeki üreticiler, fırtına ve don nedeniyle narenciye ağaçlarının zarar gördüğünü ifade ettiler. Narenciye üreticisi Erdal Bozkurt, en zor gecenin bu gece olacağını ifade ederek, “Bu gece lastik yakacağız, damlama sistemleri çalıştırmayı düşünüyoruz.

Toros Dağları buz tuttu

Tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Şuan çok etkisi yok ama Kayhan bölgesi, Bulduklu, Pekmezli tarafında o bölgede sıkıntılar var. Bu geceyi de atlatırsak rahata kavuşacağımızı düşünüyoruz. Don olayından sonra don vuran yerlerde portakal fiyatları düşer, don vurmayan yerlerde fiyatlar artış gösterir. Bu bölge Akdeniz’in yüzde 20 narenciye ihtiyacını karşılıyor” diye konuştu.

Toros Dağları buz tuttu

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