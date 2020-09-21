Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor

Toprakhisar Kanyonu, içerisinde bulunan çağlayanları, ormanıyla, havasıyla ve serin sularıyla serinleyen doğaseverlerin vazgeçilmezi haline geldi.









Kanyonun, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Ali Doğan, "Havasıyla, serinliğiyle, doğasıyla harika bir yer. Özellikle de doğaseverlerin serinlemek için burayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Farklı bir doğası ve huzuru var. Özellikle de fotoğrafseverlerin buraya gelmeleri ve buradaki harika manzaraları çekmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.







