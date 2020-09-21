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Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor.

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Toprakhisar Kanyonu, içerisinde bulunan çağlayanları, ormanıyla, havasıyla ve serin sularıyla serinleyen doğaseverlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor



Kanyonun, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Ali Doğan, "Havasıyla, serinliğiyle, doğasıyla harika bir yer. Özellikle de doğaseverlerin serinlemek için burayı tercih ettiğini söyleyebiliriz. Farklı bir doğası ve huzuru var. Özellikle de fotoğrafseverlerin buraya gelmeleri ve buradaki harika manzaraları çekmeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Toprakhisar Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor


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