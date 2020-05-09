Topkapı Sarayı Nerede? Topkapı Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Topkapı Sarayı tarihi ve özellikleri en fazla araştırılanlar arasındadır.

Topkapı Sarayı Nerede?

Topkapı Sarayı İstanbul'da bulunmaktadır. İstanbul'un Fatih ilçesinin Cankurtaran mahallesinde bulunur. Topkapı Sarayı'na toplu taşıma ve özel araç ile ulaşmak mümkündür.

Topkapı Sarayı Tarihi

Topkapı Sarayı Osmanlı imparatorluğu zamanında yaptırılmış olan bir tarihi yapıdır. Topkapı Sarayı yapımına 1465 tarihinde başlanmış ve yapımı 13 yıl sürmüştür. Tam inşaası 1478 yılında tamamlanmıştır. Osmanlı mimarisi tarzında yapılmıştır. Topkapı Sarayı Osmanlı padişahlarının yaşamış olduğu devasa bir saraydır. Osmanlı Devleti'nin idare devlet merkezi olarak kullanılması amacı ile inşa ettirilmiştir. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış bir saraydır. Topkapı Sarayı Osmanlı padişahı Abdülmecit tarafından ilk kez müze olarak açılmış ve kullanılmıştır. Topkapı Sarayı'nın mimarisi Davud Ağa ve Alaüddin'dir.

Topkapı Sarayı 1924 yılında bazı bölümleri ziyaretçilere açılmıştır. Bu bölümler Bağdat Köşkü, Mustafa Paşa köşkü, Mecidiye köşkü, Hekimbaşı odası, Arz odası ve kubbet altı bölümüdür. Bu bölümler o dönemde de onarılmıştır.

Topkapı Sarayı Özellikleri

- Topkapı Sarayı 1600 metre yüksekliği olan bir saraydır.

- Topkapı Sarayı iki bölümden oluşur.

- Birun ve Enderun bölümleri bulunur.

- Topkapı Sarayı'nda İslam peygamberi Hz. Muhammed'in pek çok miras eseri bulunmaktadır.

- Saray içerisinde ilk yazıya geçirilmiş olan Kur'an-ı Kerim bulunmaktadır.

- 1.400 metre uzunluğunda surlarla çevrilidir.

- Sarayın ana girişinde Bab-ı Humayun denilen alan bulunur.

- 1.400 metre uzunluğundaki surlarda 23 adet kule bulunmaktadır.

- Saray'da kubbe altı bulunur. Kubbet altının arkasında sarayın gözetleme gövdesi yer almaktadır.

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgi

Topkapı Sarayı geçmişte Osmanlı Devleti tarafından yaptırılmış olan Devlet-i Aliyye'nin ana merkezi konumunda olan bir saraydır. Günümüzde ise Topkapı Sarayı müze olarak yerli ve yabancı turistleri kabul etmektedir. Topkapı Sarayı İstanbul'da yer alan en eski tarihi yapılardan biridir. Mimar Sinan'da yapımında Mimarlık yapmış ünlü mimarlardan biridir. Topkapı Sarayı günümüzde UNESCO Dünya miraslar listesine girmiş olan bir tarihi yapıdır. Yaklaşık olarak 600 yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Topkapı Sarayı'nın içerisinde pek çok köşk bulunmaktadır.