Topkapı Sarayı Müzesi Nerede? Topkapı Sarayı Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Günümüzde yerli ya da yabacı pek çok sayıda turist tarafından İstanbul’a geldiğinde mutlaka görmesi gereken müzelerden en önemlisi Topkapı Müzesidir.

Topkapı Sarayı Müzesi Nerede?

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul ilinin Fatih ilçesinin Sultanahmet semtinde bulunmakta olan değerli bir müzedir.

Topkapı Sarayı Müzesi Tarihçesi

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul’da bulunan en popüler tarihi olan müzelerden biridir. 1460 yılı ve 1478 yılı arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yarımadada tepenin üzerine, kuzey kısımda Haliç’e, güney kısımda Marmara Denizi’ne, kuzey doğu kısımda ise Boğaz’a hakim olmakta olan ve Anadolu yakasının olağanüstü manzarasına sahip mükemmel bir konumda bulunan bir saraydır.

Bu saray, deniz kenarına Dolmabahçe Sarayı inşa edilene kadar ki dönemde Osmanlı İmparatorluğu için 15. ve 19. yüzyıllar arasında siyasi merkez idi. 1453 senesinde İstanbul fethinin ardından II. Mehmet sarayını kurmayı emretmiştir. Bu görkemli saray başlangıçta yaklaşık olarak 700-800 kişi varken, yüzyıllar boyunca geçen normal günlerde ise 5.000 kişi olup festivallerde ise yaklaşık olarak 10.000 kişiye yükselmiştir. Ayrıca bu saray, dünyada bulunan en büyük saraylarından biri olmakta ve şehir içinde nerdeyse bir şehir şekline gelmektedir. Saray inşa edildiği ve ilk dönemlerinde ortalama olarak 70.000 m2 alana sahip iken sonrasında ilave edilen binalar ve yapılar ile şu anda 80.000 m2 bir alana sahip olmaktadır.

Cumhuriyetimizin ilk müzesi olmayı başaran Topkapı Sarayı Müzesi 03.04.1924 tarihinde ülkemizde müze haline getirilmiştir.

Topkapı Sarayı Müzesi Eserleri

Topkapı sarayı müzesindeki eserler hepsi birbirinden değerli pek çok eserdir. Burada bulunan bazı eserler: Alay Avlusu‘nda güzel bir park ve Bizans döneminden olan sütunlar, Aya İrini kilisesi ile İmparatorluk Darphanesi ve de Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır. Ayrıca bu sarayın mutfağına ait olan kap, çanak, kaşık, Çin koleksiyonu ile Japon porselenleri ve gümüş eşyaları mutfakta ayrı ayrı bölümlerde görülmektedir. Saray’da toplanan sadakalar ve sadraz divanı bulunmaktadır. Ayrıca bu sarayda silah sergisi, kullanılan bıçaklar, kullanılan değerli kıyafetler ile birlikte harem bölümü bulunmaktadır. Bu eşsiz güzelliklerin bulunduğu sarayda birbirinden değerli eserler yer almaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti

Topkapı Sarayı Müzesi’nin bilet ücreti 100 TL, hare bölümü bu fiyata dahil değildir ve harem bölümü giriş ücreti 70 TL, aya irini müzesi giriş ücreti 60 TL’dir. Ayrıca Müze Kart ile Harem bölümüne ve Aya İrini bölümüne giriş yasaktır.

Topkapı Sarayı Müze’sine ücretsiz giriş sağlayabilenler, 18 yaşının altındaki kişiler ve 65 yaş üstündeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Gaziler, şehit ve gazi eşleri ile bu kişilerin çocukları, engelliler, askerler, basına ait kimlik kartına sahip olanlardır.

Topkapı Sarayı Müzesi Ziyaret Saatleri

Topkapı sarayı müzesi kış mevsiminde yani ekim ile nisan ayları arasında saat 09:00 açılış, 17:00 kapanış şeklindedir. Yaz mevsiminde yani nisan ile ekim ayları arasında 09:00 açılış, 19:00 kapanış şeklindedir. Ayrıca biletlerin satış gişeleri kış mevsiminde saat 16:00 ile yaz mevsiminde ise saat 18:00’ da kapanmaktadır. Ayrıca Topkapı Sarayı’nın kapalı olduğu gün salı günüdür. Salı günü ziyaretçilere kapalıdır.

Bu müzenin bölümlerine çocuk arabası ile giriş ve müze içerisindeki bazı yerlerde fotoğraf çekmek yasaktır. Topkapı Sarayı Müzesi’nde kutsal emanetlerin olduğu bölüm bulunmakta olup buraya gelen turistlerin uygun kıyafetlerle girmesi istenilmektedir. Son olarak bu müzenin herhangi bir bölgesinde sigara içmek yasaktır.