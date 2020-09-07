Toparlar Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Toparlar Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Toparlar Şelalesi, keyifli zamanlar geçirmek için en doğru gezi tercihleri arasında. Toparlar Şelalesi’nde metrelerce derinliğe haiz soğuk suda yüzebilir akmakta olan şelalenin altına girerek sıcak günlerde ferahlayabilirsiniz. Bölge yemyeşil doğası ile sizleri kendine hayran bırakırken fotoğraf makineniz ile albümünüze eklemek üzere birbirinden eşsiz kareler çekebilirsiniz.

Toparlar Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Toparlar Şelalesi’nin muhteşem manzarası ile karşılaşmak isteyenler ülkemizin turizm cenneti Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine doğru yola çıkmalıdır. Toparlar Şelalesi, Köyceğiz ilçesi ile Akyaka ilçesi arasında yol üzerinde yer alan Toparlar Mahallesi’nde bulunuyor. Otoyolda dümdüz ilerlerken sağda şelale yazan bir tabela ile şelaleye ait fotoğraf yol gösterici olmaktadır. Bu yoldan sağa dönüp yaklaşık olarak 1 Km kadar yol aldıktan sonra özel aracınızı park ederek sadece 10-15 dakika gibi kısa bir süre yürümeniz yeterli. Otobüs güzergahı olmadığından araç kiralama seçeneklerini de düşünebilirsiniz.

Toparlar Şelalesi Özellikleri

Toparlar Şelalesi, ülkemizin en güzel şelalelerinden biri olarak göze çarpıyor. Şelale, yöre halkının özellikle hafta sonları uğrak mekanlarının başında. Toparlar Şelalesi, yaklaşık olarak 3-4 metre yüksekliğe haiz. Özellikle sıcak ve bunaltıcı havalarda serinlemek isteyenler için önerilen bir dinlenme alanı.

Toparlar Şelalesi’nin su hacmi mevsim şartlarına bağlı olarak yıl içerisinde sürekli değişkenlik gösterebilmektedir. Toparlar Şelalesi’nin diğer çoğu şelale ile kıyaslandığında öne çıkan farklarından biri şelale içindeki su hacminde yıl süresince doğa koşullarına göre türlü değişiklikler görülse de hiçbir şekilde kuruma olayı meydana gelmemektedir.

Toparlar Şelalesi en fazla mart, nisan ve mayıs aylarında yani ilkbahar aylarında yoğun bir şekilde akmaktadır. Bu sebeple birçok insan, Toparlar Şelalesi’nin görmek için bu ayları tercih etmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında da sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Toparlar Şelalesi’nin döküldüğü yerin altında doğal bir şekilde oluşan bir göl bulunmaktadır. Bu gölü, şelalenin suları beslemektedir. Yaz aylarında Toparlar Şelalesi’ni gezmeye gelen ziyaretçiler, gölün serin sularında yüzmektedir. Gölün derinliği incelendiği zaman kıyı kesimleri bir hayli sığ iken orta bölümlerine gelindiğinde oldukça derin olduğu tespit edilmiştir. Gölün en derin noktasının 4 ila 5 metre ölçülerinde olduğu tahmini olarak belirtilmektedir. Kıyıdan itibaren yavaş yavaş derinleştiği için büyük bir tehlike mevcut değildir.

Göl, deniz gibi tuzlu sudan oluşmadığından tatlı su gölü olmasından ötürü kaldırma kuvveti zayıftır. Bu sebeple bu gölde yüzen kişilerin, gölün derin bölümlerinin de olduğu düşünüldüğünde mutlaka yüzme bilmeleri ve yüzme bilmemeleri halinde göle girmemeleri gerekmektedir. Toparlar Şelalesi’nde yapılacak en güzel aktivitelerden biri yüzmektir. Yüzde yüz doğal oluşumlu Toparlar Şelalesi, gezi programlarında kesinlikle yer verilmesi gereken özel bir şelale. Toparlar Şelalesi’nde yüzme dışında yapabileceğiniz pek çok aktivite sizleri bekliyor.

Bu aktivitelerden biri aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte şelale çevresindeki uygun alanlarda piknik yapmak. Trekking başta olmak üzere doğa yürüyüşleri yine yapmaktan zevk alacağınız spor ve aktiviteler arasında. Ağaca bağlı ipten şelaleye atlamakta ziyarete gelen pek çok insanın en keyif aldığı aktivitelerden biridir.

Toparlar Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Toparlar Şelalesi, tamamen halka açık bir şekilde hizmet vermekte olup şelale girişinde herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Toparlar Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Toparlar Şelalesi, haftanın her günü saat: 07.00- 19.00 arası ziyaret edilebilmektedir.