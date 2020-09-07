Tomara Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Tomara Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tomara Şelalesi ülkemizde bulunan önemli doğal güzelliklerden birisidir. Yıl içerisinde pek çok kişi Tomara şelalesine ziyaret etmektedir. Tomara şelalesinin adresini ve nasıl gideceğinizi öğrenerek sizlerde ziyaret edebilirsiniz.

Tomara Şelalesi Nerededir?

Tomara Şelalesi tepe yamacından, kayalar arasından ve yer altından çıkarak yere dikey bir şekilde akmaktadır. Bu şekilde kendi yatağını oluşturan bir şelaledir. Ülkemizde birçok şelale bulunmaktadır. Her bir şelalenin kendine özgü özellikleri bulunmasından çok önemlidir. Tomara Şelalesi ise ülkemizde Gümüşhane ilinde Şiran ilçesi sınırlarında yer almaktadır.

Tomara Şelalesine gitmek isteyen pek çok kişinin en çok sorduğu sorulardan birisi de şelalenin nerede olduğudur. Tomara Şelalesi Gümüşhane iline bağlı olan Şiran ilçesindeki Seydibaba Köyünde yer almaktadır. Tomara Şelalesine ulaşım oldukça kolaydır. Şiran ilçesine yaklaşık olarak 14 kilometre uzağında bulunmaktadır. Tomara Şelalesine gitmek isteyen kişilerin Gümüşhane iline bağlı olan Şiran ilçesine gelmeleri gerekmektedir.

Tomara Şelalesine Nasıl Gidilir?

Tomara Şelalesine ulaşımın en kolay yolu özel araçlar ile ulaşımın sağlanmasıdır. Özel araçlar ile Gümüşhane Merkeze gelip buradan Kelkit ve Şiran yolu takip edilmelidir. Şiran yolu üzerinde Seydibaba Köyü yolu takip edilerek Tomara Şelalesine ulaşım sağlanabilir. Tomara Şelalesine giderken yol üzerinde sizleri şelale yoluna götürecek tabelalar da mevcuttur. İstanbul'dan gelen yolcular için ise O-4 ve E-80 kara yolu üzerinden Gümüşhane iline ulaşmaları mümkündür. Buradan yine Kelkit, Şiran ve Seydibaba Köyü yolu üzerinden Tomara Şelalesine ulaşmak mümkündür.

Tomara Şelalesi Özellikleri

Gümüşhane ilinin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba Köyünde bulunan Tomara Şelalesi zengin flora ve oluşturduğu uyumlu peyzajı ile mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasındadır. Tomara Şelalesi dar ve derin bir vadi içinde akmaktadır. Kış aylarında çok fazla yoğun su akışı mevcuttur.. Fakat kurak geçen yaz aylarında su kısmen azalmaktadır.

Tomara Şelalesinin çevresi dik yamaçlardan oluşmaktadır. Fakat dik yamaçlardan oluşmasına rağmen etrafında pek çok piknik alanları da mevcuttur. Tomara Şelalesi yolu ise iyileştirilmiş olup ulaşımı oldukça kolaydır. Şelale etrafında pek çok tesis yer almaktadır. Şelalenin kaynağında ise tesisin girişinde otopark sonrasında yapımı devam etmekte olan taşlı bir yürüyüş yolu bulunmaktadır. Buradan yaklaşık olarak 10 dakika yürüyerek çıkılır. Ayrıca gelen ziyaretçilerin taze alabalık yiyebileceği bir tesis yer almaktadır.

Tomara Şelalesinde he yıl Şiran Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. Bu festivalin ilki 2009 yılında yapılmıştır. Bu şenliklerde halk oyunları, bayraktepe yürüyüşü, kros ve bisiklet yarışmaları, konser, müzik ve eğlence programları yer almaktadır.

Tomara Şelalesi Giriş Ücreti

Ülkemizin gizli cennetlerinden biri olan Tomara Şelalesi yıl içerisinde pek çok ziyaretçi kabul etmektedir. Birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi de giriş ücretinin bulunup bulunmadığıdır. Tomara Şelalesine giriş ücreti bulunmamaktadır. Fakat araçların park edilmesi için otopark ücreti alınmaktadır.

Tomara Şelalesi Ziyaret Saatleri

Tomara Şelalesi perşembe günleri hariç her gün açık konumdadır. Ziyaret saatleri ise hafta sonu ile hafta içi arası değişkenlik gösterir. Cumartesi günleri ziyaret saatleri 07:30 ile 21:30 saatleri arasında iken, pazar günleri 07:00 ile 21:30 saatleri arasındadır. Haftanın diğer günlerinde ise 08:00 ile 21:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.