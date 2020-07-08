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Tokat'taki 'Dilim kayalar', keşfedilmeyi bekliyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Tokat'taki 'Dilim kayalar', keşfedilmeyi bekliyor

Tokat'ın Niksar ilçesi Gökçeli beldesinde, aşınma sonucu oluşan ve görünümüyle Kapadokya'yı andıran Dilim Kayalar, jeolojik yapısı, kanyonları ve doğal güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor. Gökçeli Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu, bölgeye cam balkon ile seyir terası yaparak turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

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Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Ballıca bölgesinde bulunan, doğal güzelliğiyle ve jeolojik yapılarıyla dikkati çeken Dilim Kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor. Gökçeli Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Koyuncu, "Gökçeli beldemizin Ballıca bölgesinde bulunan yer Dilim Kayalar diye geçer. Burası çok eski bir oluşum. Doğa harikası bir hazine var. Tarihi ile ilgili net bir bilgi yok. Burası asırlar boyu devam eden bir oluşum. Bu haliyle bile çevreden duyup gelenler var. Sosyal medyadan öğrenip fotoğraf çekmeye gelenler var. Her gelen vatandaşlar ise neden burayı turizme açmıyorsunuz diye soruyor" dedi.

Tokattaki Dilim kayalar, keşfedilmeyi bekliyor


Yapılacak çalışmalar ile bölgenin Nevşehir'de bulunan peri bacalarına rakip olabileceğini belirten Başkan Koyuncu, "Burada da peri bacalarını andıran oluşumlar var. Harika bir oluşum. Burası bu vadi boyunca da uzuyor. Büyük bir oluşum. Biz şu anda burayla ilgili bir proje hazırlıyoruz. Buradaki düşüncemiz, bir taraftan diğer tarafa doğru cam bir balkon yapmak.

Tokattaki Dilim kayalar, keşfedilmeyi bekliyor



İnsanlar bu cam balkon üzerinden yürüyerek, bu doğa harikasını seyretsin istiyoruz. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Tabi bizim Gökçeli Belediyesi'nin bütçesi buna yetmez. Bu bakımdan Sayın Turizm Bakanımızın desteğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var. Eğer ki büyüklerimiz bize böyle bir destek verirse, biz burayı dünya harikası yaparız. Dünya'ya açarız" ifadelerini kullandı. 

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