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Hürriyet
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Tokat'ta tarlada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık bulundu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Tokat'ta tarlada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir çiftçi, tarlasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık buldu.

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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı. Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok sayıda kemik olduğunu gördü.

Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı. Mezarlığın Roma döneminden kaldığı tahmin ediliyor.

Tokatta tarlada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezarlık bulundu


Remzi Gürel, gazetecilere, taşı aldıktan sonra çukurun genişlediğini, burada da kemikler gözüktüğünü anlatan Gürel, "7-8 metre uzunluğunda, 1-1,5 metre genişliğinde bir tüneldi. İleri doğru girdiğimizde L şeklinde olduğunu gördük. İçeride 30-40 büyük ve çocuk kafatası vardı. Daha sonra oradan çıkarak jandarmaya haber verdik." dedi.

 

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