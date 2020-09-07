Tokatlı Kanyonu Nerededir? Tokatlı Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Safranbolu, Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan tarihi ve doğal güzellikleri ile göz alıcı bir ilçemiz. Tokatlı Kanyonu ise girişinde bulunan Kristal Terasın manzarası ise muhteşemdir. Kristal Terastan hem yemyeşil kanyona bakan manzarayı hem de tarihi ince su kemerini izlemek mümkün. Bu güzellikleri doyasıya seyrettikten sonra ise tek yapmanız gereken meşhur kanyona inmek ve kanyon içerisinde karşılaştığınız eşsiz güzellikleri fotoğraf makineniz ile ölümsüzleştirmek.

Tokatlı Kanyonu Nerededir?

Her yıl yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlayan Tokatlı Kanyonu, Karabük ilinin tarihi konakları ile ünlü Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyünde yer alır. Tokatlı Kanyonunun bir ucu Tokatlı Köyünde diğer ucu Eski Çarşı'nın Gümüş Mahallesi'ne uzanmaktadır.

Tokatlı Kanyonu'na ulaşabilmek için ilk etapta Safranbolu ilçesine gelmek gerekmektedir. Safranbolu ilçesi şehir merkezinden ortalama 8 km uzaklıktadır. Safranbolu'ya gitmek için Karabük merkez otogarından hareket eden otobüslere binilebilir. Safranbolu ilçe merkezine vardıktan sonra ise kiralık araç, taksi ya da tur otobüsleri ile Tokatlı Kanyonuna kolaylıkla gidilebilir. Tokatlı Kanyonunu gezmek için ise en az iki saatlik bir süre ayrılması tavsiye edilmektedir.

Tokatlı Kanyonu Oluşumu

Safranbolu ilçesinin en turistik ve ilgi gören mekanlarından biri olan Tokatlı Kanyonu'nun oluşumu da en az kanyon kadar merak uyandırmaktadır. Tokatlı Kanyonu, Hızar Çayı'nın yatağında mevcut olan kireç taşı tabakalarının binlerce yıl boyunca aşınması neticesinde meydana gelen büyüleyici bir doğal oluşumdur. Tokatlı Kanyonu, turizm yatırımlarının odak merkezi haline gelmiş olup ulaşım imkanları ve çeşitli spor aktiviteleri bakımından farklı projeler ve uygulamalar üzerinde çalışılabilecek elverişli bir sahaya haizdir.

Tokatlı Kanyonu Özellikleri

Tokatlı Kanyonu'na giriş yapıldıktan sonra tahta merdivenlerden aşağıya doğru yürünmektedir. Aşağı bölüme inmek için yaklaşık olarak 150-160 adet basamak inilmektedir. Tokatlı Kanyonu'nda belli bir yerden itibaren tekrar tahta platformlar üzerinden yürünmektedir. Safranbolu Tokatlı Kanyonu yürüme parkuru ise ortalama 9 km uzunluğundadır. Yürüyüş yapmak ve bu olağanüstü doğa oluşumunu yakından görmek isteyenler için özel bir kanyon yapısına haizdir. Safranbolu Tokatlı Kanyonu, sakin tempolu bir yürüyüşle yaklaşık olarak iki saatte tamamlanmaktadır.

Tokatlı Kanyonu'nun iki yakasını İnce kaya Su Kemeri gibi tarihi bir yapı birleştirmekte olup kanyonun manzarası ise meşhur Kristal Teras üzerinden en güzel şekilde seyredilebilmektedir. İnce kaya Su Kemeri, Safranbolu ilçesinin su problemini çözmek amacı ile inşa edilen genişliği 2 metre, uzunluğu ise 116 metre ebatlarındadır. İnce kaya Su Kemeri, Tokatlı Kanyonu'nun çıkış bölümünde net bir şekilde bütünü ile görülebilmektedir.

Tokatlı Kanyonu'na gezme, yürüyüş için gelenleri birbirinden güzel ve heyecanlı aktiviteler karşılamaktadır. Tokatlı Kanyonu'na gelenlerin en çok tercih ettikleri ve yapmaktan keyif aldıkları aktivitelerin başında ata binmek gelmektedir. Salıncakta sallanmak, dinlemek isteyenler için mağaralarda bulunan masalarda oturarak semaverde demli çay içmek keyifli bir gezi için ziyaretçilerin favorileri arasında göze çarpıyor.

Tokatlı Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Tokatlı Kanyonu'nu gezmek isteyenler için giriş ücreti 3-TL gibi cüzi bir ücrettir.

Tokatlı Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Tokatlı Kanyonu'nu gezmek isteyenler girişte herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği hususu hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Tokatlı Kanyonu'nun ziyaret saatleri her gün saat 08.30 ile 20.30 saatleri arasındadır.