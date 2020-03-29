Tokat'ın İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Tokat'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Türkiye'nin büyük öneme sahip şehirleri arasında yerini alan, nüfusu çok fazla kalabalık olmayan ve kültürel yönden oldukça zengin şehirlerinden biri Tokat ilidir. Tokat tarihi yönden köklü bir geçmişe sahip olması bakımından dikkate çeken bir şehirdir. Tokat gezilecek yerler olarak oldukça zengin seçenekleri barındırır. Türkiye’yi ziyaret eden birçok turistin ilgisini çeken şehirler arasında bulunmaktadır.

Tokat İlçeleri

Tokat ilinin merkez ilçe dahil olmak üzere 12 ilçesi bulunmaktadır. Tokat'ın ilçeleri; Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat merkez, Turhal, Yeşilyurt ve Zile'dir.

Tokat Hangi Bölgede?

Tokat ili, coğrafi konum olarak Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Tokat ili konumu itibariyle hem Karadeniz iklimi hem de kara ikliminin etkileri görülür.

Tokat Gezilecek Yerler

Tokat, sahip olduğu hem köklü bir tarihi geçmişi hem de mükemmel konumu sebebiyle sayısız güzelliklere ev sahipliği yapar. Bu bakımdan Tokat ilinde gezilecek yerler oldukça fazladır. Tokat sınırları içerisinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekecek nitelikte pek çok tarihi ve doğal güzelliğin varlığı söz konusudur.

Tokatta gezilecek yerler söz konusu olduğunda akla ilk gelen yerlerin başında Tokat kalesi, Niksar, Zile ve Turhal kaleleri yerini alır. Ayrıca;

- Pazar Ballıca mağarası; Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı ballıca köyünde bulunur. Ballıca Mağarasının oluşumu ise 4 milyon yıl öncesine uzanır. Mağara yaklaşık olarak 680 metre uzunluğa sahip olup 90-95 metre yüksekliktedir.

- Reşadiye Kaplıcaları; Tokat sınırları içerisinde yer alan kaplıcalar, ailece şifa bulmak isteyenlerin faydalanabileceği bir niteliğe sahiptir. Açık havuz ve termal suyu ile ziyaretçilerine keyif alabilecekleri bir ortam sunmaktadır.

- Kaz Gölü; Tokat’ın benzeri olmayan ve harikulade doğal güzelliklerinden biridir. Burada yalnızca gezmeniz yahut göle karşı oturmanız mükemmel bir vakit geçirmeniz için kafidir. Kaz Gölünde gün batımları harika bir atmosfer yaratır.

- Selemen Yaylası; Tokat'ın en güzel ve görülmeye değer yaylalarından biridir. Sahip olduğu tarih, kültür ve doğal zenginliğin bir arada en üst seviyeye ulaştığı bir nitelik barındırır. Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında çaldıran seferine çıktığında ordusu ile bu yaylada konaklamış olup Cuma namazını da bu yaylada kılmıştır. O günden başlayarak günümüze kadar her cuma günü ilk kar düşünceye kadar Selemen‘de yayla pazarı kurulmaya devam edilir.

- Reşadiye Yolüstü kasabası Delik kaya mağarası Tokat'ın gezilip görülmeye değer yerleri ve doğal güzellikleri arasında yerini almaktadır.

Tokat Tarihi Yerler

Tokat sahip olduğu köklü geçmişi itibariyle ziyaretçilerine görebilecekleri pek çok ihtişamlı tarihi yapıyı görme ortamı sunan iller arasında bulunur. Tokat ilinde görülmeye değer nitelikte pek çok tarihi yerler ziyaretçilerini beklemektedir. Bu tarihi güzelliklerden bir kaçı ise şunlardır;

- Mahpere Hatun Kervansarayı; Tokat'ın Pazar ilçesinin merkezinde bulunur. Bu tarihi kervansaray Selçuklu Sultanı Aleattin Keykubat’ın annesi olan Mahperi Hatun adına inşa edilmiştir. Mahpere Hatun Kervansarayı konum olarak Sivas, Tokat, Samsun güzergahından geçen tarihi ipek yolunun üzerinde yer almaktadır.

- Zile Kalesi; Tokat'ın Zile ilçesinin merkezinde bulunan bir höyük üzerinde yer almaktadır. Konumu itibariyle Zile Ovası’na hâkim bir ortam sunmaktadır. Kalenin inşasında kesme ve moloz taşlar kullanılmıştır. Kalenin duvarları ise yuvarlak burçlar ile güçlendirilmiş bir yapıya sahiptir.

- Ali Paşa Hamamı; Ali paşa tarafından 1572 yılında yaptırılmıştır. Tarihi hamamın kadın ve erkek bölümleri ayrıdır. Bu bölümler simetrik bir yapıya sahiptir. Hamamın içerisinde bulunan soyunma yeri kare şeklinde olup yıkanma alanı ise haç planlıdır. Kesme taş kullanılarak inşa edilmiş olan yapı üzerinde sekizgen üzerine oturtulan büyük kubbeler bulunur. Bu kubbeler 1966 yılında kurşunla kaplanarak restore edilmiştir.