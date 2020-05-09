Tokat Kalesi Nerede? Tokat Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle medeniyetlerin merkezi olan Anadolu'da Tokat büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı Asurlular, Hititler, Persler, Makedonlar ve Roma ve Bizans imparatorları gibi pek çok devletin kültürünü taşımaktadır. 5 ya da 6. yüzyıla dayanan Tokat Kalesi ise konumu itibariyle çok önemli bir yere sahip tarihi yerlerden biridir.

Tokat Kalesi Nerede?

Tokat Kalesi adından da anlaşılacağı üzere Tokat şehrinde yer almaktadır. Kızıliniş geçidi ve gışgış ismi verilen bölge yukarıdan gören bir noktada konumlanmış durumdadır. Günümüzde Tokat'ın merkezinde bulunan Kale, saldırı ve savunma açısından dönemin en önemli koruma alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tokat Kalesi Tarihi

Konumu itibariyle Tokat Kalesi birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olan bir bölgede yer almaktadır. İlk olarak yerleşmiş kişiler tam olarak bilinmese dahi, Komana Pontika’dan göçmüş olan Hristiyan grupları olarak bilinmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden Selçuklu Devleti'ne zamanında geçen Tokat Kalesi, daha sonra Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Osmanlı Devleti'nde onarım görmüş olan kale özellikle savunma amaçlı kullanılan stratejik bir konuma sahiptir. Aynı zamanda Kale Türkiye Cumhuriyeti için de savunma amaçlı önemli bir yere sahipken, günümüzde kültürel açıdan ziyaret imkanı tanıyor.

Tokat Kalesi Özellikleri

Stratejik konumu ve aynı zamanda pek çok özelliği ile beraber Tokat Kalesi tarihi açıdan büyük bir öneme sahip. En önemlisi yapı doğal bir kale özelliği taşırken, içerisinde bulunan surlar ve kaleler insanlar tarafından yapılmıştır. Oldukça yüksek bir konumda bulunması sebebiyle etkileyici bir manzarası da bulunuyor. Aynı zamanda Kale içerisinde gizli geçitler olduğu iddia edilmektedir. Yapılan araştırmalarda geçitler hakkında herhangi bir bulgu elde edilememiş olsa bile, günümüzde hala bu geçitlerden söz ediliyor. Aynı zamanda Kont Drakula’nın esir tutulduğu yer olarak da önemli bir efsaneye sahiptir.

Tokat Kalesi Hakkında Bilgi

Tokat Kalesi pek çok farklı imparatorluk ve devlet adına savunma amaçlı oldukça önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda stratejik bir konumu olduğunu söylemek mümkündür. Doğal yapısı, efsaneleri ve harika manzarası ile beraber Tokat'ın merkezinde bulunan en önemli kaledir. Yerli ve yabancı turist çekme konusunda önemli bir potansiyele sahip olan Tokat Kalesi, mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.