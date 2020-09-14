Tlos Antik Kenti Nerede? Tlos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tlos Antik Kenti, M.Ö. 14. yüzyıl Hitit belgelerinde Dalawa, Likya yazıtlarında ise Tlawa adı ile geçmektedir. Antik kentin, girişinde yer alan akropolün doğaya hakim görüntüsü kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri bir hayli etkilemektedir.

Tlos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Tlos Antik Kenti adının Tloos'dan geldiğine inanılmaktadır. Tloos, Tremilus ve Praksidike'nin dört oğlundan biridir. Likyalıların Ege bölgesine yapılan göçler öncesinde bu bereketli topraklardaki varlığı, bu özel kentte bulunan antik yazıtlar ve arkeolojik buluntularla kanıtlanmıştır. Tlos Antik Kenti, tarihi süreçte kültürel, dini, arkeolojik ve ekonomik bakımdan bölgenin parlayan yıldızı olmuştur. Bu tarihi kent, Likya yol ağının yedi değişik yönden bağlantı yeri olması, kapladığı coğrafyanın genişliği ve sarp kayalıklar arasında korunaklı bir bölge olması sebeplerine dayanılarak Metropolis unvanını almıştır.

Tlos Antik Kenti Tarihi

Tlos Antik Kenti, Neolitik devirden Demir çağa kadar aralıksız süregelen bir yerleşimin izlerini ziyaretçilerine yansıtıyor. Hititlere ait yazılı belgelerde Tlos Antik Kentinden ülke olarak bahsedilmektedir. Tlos, Hristiyanlık tarihi bakımından da oldukça önemli bir konumuna gelmiştir. Tlos, Likya'nın piskoposluk merkezlerinden biri olarak tarihi süreçte kabul edilmiştir. Antik kent, bu dini değerini 12. yüzyıla kadar sürdürmeyi başarmıştır. Tlos Antik Kenti, Osmanlı dönemine ait izleri de taşıyan tarihi bir yerleşim alanıdır. Kent, 18. yüzyılda ticaret yollarının kesişme noktasındadır.

Tlos Antik Kenti, Likya Birliği'nin en önemli 6 şehrinden arasında yer alır. Şehir Myra, Olympos, Xanthos, Pınara ile Patara şehirlerinin sahip olduğu gibi 3 oy hakkına haizdir. Tlos, Likya Birliğinin en uzun ömürlü yerleşim merkezi. Tlos, Pegasus kahramanı Bellerophontes'in yaşamının geçtiği kent olarak bilinmektedir. Tlos Antik Kenti, tarihte Likya Birliği'nin spor, Roma döneminin ise piskoposluk merkezidir.

Tlos Antik Kenti Nerede?

Tlos Antik Kenti, Muğla ilinin Fethiye ilçesine yaklaşık olarak 42 kilometre uzaklıktadır. Tlos Antik Kenti, Seydikemer'in Yaka Köyün sınırları içerisinde yer alıyor. Günümüzde Çağdaş Yaka Köyü, bu antik kentin üzerine kurulmuştur. Tlos Antik Kenti'ni ziyaret etmeyi düşünenler bu özel kente nasıl gideceklerini merak etmektedir. Fethiye-Korkuteli yol güzergahı üzerinde bulunan Kemer Bucağından sapılarak kent içerisinden sağa doğru dönülerek Çatallar Köyü yolu takip edilmektedir. Yaklaşık 13 kilometre yol gidilerek Yaka Köyü Kale Mahallesi'ndeki antik kente ulaşılmaktadır.

Tlos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Tlos Antik Kenti'nde pek çok görülmesi gereken tarihi yapı ve kalıntı mevcuttur. Bunların başlıcaları; Tlos Kalesi, kaleye çıkarken yamaçtaki kayalara oyulan tapınak mezarlar, Bellerephontes'e ait mezar anıtı, akropol, akropolün eteğinde yer alan stadyum, tiyatro, hamam ve kilise kalıntıları, Likya duvar kalıntıları, Roma Dönemine ait surlar, Kronos Tapınağı'dır.

Tlos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Tlos Antik Kenti'ne giriş ücreti 6-TL'dir.

Tlos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Tlos Antik Kenti, haftanın yedi günü ziyarete açıktır. Yaz aylarında 15 Nisan- 2 Ekim döneminde 08.30- 19.30; kış aylarında ise 3 Ekim- 14 Nisan döneminde 08.30- 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir. Dini bayramların birinci günü ise diğer müze ören yerleri gibi saat 13.00'a kadar ziyarete kapalıdır.

Tlos Antik Kenti'nde Müze Kart Geçiyor mu?

Tlos Antik Kenti'ni ziyaret etmek isteyen müze kart sahipleri, yılda iki kez ücretsiz olarak bu tarihi öneme haiz kenti ziyaret edebilmektedir. Müze kart plus sahipleri ise sınırsız olarak yıl içinde antik kenti ziyaret edebilir.