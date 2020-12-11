Tıtanıc Hotels 2021 yılında kariyer turnesini onlıne buluşmalar ile gerçekleştiriyor

Tıtanıc Hotels İnsan Kaynakları Direktörü Çağatay Erdoğan yaptığı açıklamada “Titanic Hotels insan kaynakları yöneticilerimiz ve departman yöneticileri ile birlikte her yıl düzenli olarak bünyesinde turizm ve otel işletmeciliği bulunduran meslek liseleri ve üniversiteleri kariyer günlerinde ziyaret ederek bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarda değişen sektör dinamiklerinden, Titanic Hotels’in yeni mezun projelerinden ve staj imkanlarından oluşan detaylı bir programı yürütüyoruz.” dedi.

Erdoğan, açıklamalarını “ 2021 yılı planlamalarına ilişkin okul turnemizi pandemi nedeniyle online platform üzerinden gerçekleştireceğiz. Online buluşmamızı iş birliğinde olduğumuz okulların hem öğretmen hem de öğrenci temsilcileri ile birlikte planlıyoruz. 2021 yılı hedeflerimizin anlatımını ve stajyer kadrolarımızı bu buluşma ile tamamlayacağız. “ diyerek sürdürdü. 2021 yılı için 450 stajyer alacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye’de doğan ve dünya çapında önemli bir marka haline gelen Tıtanıc Hotels’in bugün, İstanbul’da 5, Antalya’da 3, Bodrum’da 1 Berlin’de 3 olmak üzere toplam da 12 oteli bulunuyor. 25 yılı aşkın otelcilik deneyimine birçok başarı sığdıran Tıtanıc Hotels, tüm dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen yarattıkları istihdam ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.