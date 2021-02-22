Tisan Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Mersin Tisan Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Her bir yanında farklı güzelliklerin gizemini muhafaza ettiği Türkiye'nin en güzel rotalarından biri hiç şüphesiz Tisan Adası olmaktadır.

Tisan Adası Hakkında Bilgi

Tisan Adası konum olarak, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı durumda olan Yeşilovacık Beldesinde yer alan bir ada olarak karşımıza çıkmaktadır. Tisan Adası, göz alıcı yeşilin tüm tonları ile büyüleyici mavinin kucaklaştığı doğa harikası bir yer olma özelliğine sahiptir. Tisan Adası, dağlar arasında gizli kaldığı için pek çok insan tarafından pek bilinen bir yer değildir. Bu durum, bölgenin bakir kalmayı başarmasında çok önemli bir pay sahibi olmasına neden olmaktadır.

Tisan Adası Tarihi

Günümüzde Tisan adıyla anılan antik şehrin eski adı Aphrodisias’tır. Tisan antik kenti, M.Ö. 7. Yüzyılda kurulmuş olan ve tarihi oldukça eskiye uzanan antik kent olma özelliği taşımaktadır. Bu kent ilk kurulduğu yıllarda bir Yunan kolonisi konumuna sahip durumda idi. Sonraki dönemlerde ise burası pek çok farklı medeniyete daha kucak açmış bir bölge olmuştur. Bölgenin sahip olduğu zengin geçmişi, Tisan’ın günümüzdeki tarihi zenginliğinin dayanağını oluşturmaktadır.

Günümüzde Tisan Adası üzerinde, Yunan Kolonileri tarafından kurulmuş olan antik kent kalıntılarına rastlamak mümkün olmaktadır. Akdeniz’in keşfedilmeyi bekleyen saklı cenneti olarak da bilinen Tisan Adası, tertemiz turkuaz rengi berrak koyları, muhteşem güzellikteki plajları, birbirinden ilgi çekici niteliğe sahip tarihi kalıntıları ve nefes kesici güzellikteki büyüleyici doğası ile ön plana çıkmaktadır.

Tisan Adası Nerede?

Tisan Adası, bulunduğu konumu bakımında Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlı durumdaki Yeşilovacık Beldesinde bulunmaktadır. Mersin'in Silifke ilçe merkezine yaklaşık olarak 31 km uzaklıkta yer almaktadır.

Tisan Adasına Nasıl Gidilir?

Tisan adası ile ilgili olarak bölgeyi ziyaret etmek isteyenlerin en çok merak ettikleri konuların başında bölgeye ulaşımın nasıl sağlanacağı gelmektedir. Bu kapsamda Tisan Adasına nasıl gidilir sorusu en fazla sorulan ve cevabı araştıran konulardan biri olma özelliği taşımaktadır. Peki, Tisan adasına nasıl?

Tisan adasına Adana hava limanından 170 km mesafe bulunmaktadır. Tisan adasına ulaşım sağlamak isteyen ziyaretçilerin ilk olarak Mersin ilinden Silifke ilçesine ulaşım sağlamalarının gerekliği söz konusudur.

Tisan adasının Mersin'in önemli ilçelerinden biri olan Silifke ile olan mesafesi ise 32 km civarındadır. Ancak Tisan Adası ile Silifke ilçesi arasında kendi özel aracı ile yolculuklarını gerçekleştirecek olanların bilmesi gereken en önemli hususların başında bu bölgeye ulaşımın sağlanmasında kullanılan yolun son derece virajlı ve bir hayli engebeli bir olduğudur.

Bu sebeple Tisan Adası'na ulaşım bazı ziyaretçiler için oldukça zahmetli olabilmektedir. Fakat şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak, bunaltan trafiğinden kaçmak isteyenler için pek de caydırıcı bir seyahat olduğu söylenemez.

Tisan Adası Gezilecek Yerler

Doğanın ve tarihin ilgi çekici güzelliklerini keşfetme imkanının söz konusu olduğu Tisan Adası’nda görülmeye değer gezilecek yerlerden bazıları şunlardır:

- Aphrodisias Antik Kenti,

- Bizans Kilisesi

- Göktepe

- Bizans Kulesi

- Kösrelik Adası

Tisan Adası Konaklama Şartları

Tisan Adası’ndaki saklı güzellikleri keşfetmek için bölgeye gidenlerin konaklama ihtiyaçları ve bütçeleri doğrultusunda hizmet vermekte olan pek çok otelin varlığı söz konusudur. Ancak söz konusu otellerin bölgeye olan uzaklıkları 1.3 km ile 18 km olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca otellerin bölgeye yakınlığı ve hizmet kalitesi bakımından gecelik konaklama fiyatlarında önemli farklılıklar söz konusu olabilmektedir.