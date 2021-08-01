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Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık
Seyahat
Pınar TAHİRLER/ ptahirler@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.08.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

Yaz tatillerinin olmazsa olmazı sandaletler… Yazın bu favori parçası, mayodan spor taytına, şık elbiseden şortlara her parçaya uyum sağlıyor. Sağlam ve yürüyüşe özel tasarlananıyla ya da yıllardır modası geçmeyen halattan yapılanıyla her zevke ve bütçeye uygun bir sandalet var.

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VEGAN MALZEMEDEN

Doğa dostu, vegan malzemelerle ve tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Meksika’nın en hızlı koşan halkı Tarahumara yerlilerinin sandaletlerinden ilhamla yapıldı. 2017’den beri trend. Nomadic Republic, 315 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

DOĞAL ZEMİNLER İÇİN

Sıcak ve kuru havalarda, doğal zeminlerde, hobi amaçlı doğa yürüyüşlerinize eşlik etmesi için tasarlanmış. Yaz boyu doğa yürüyüşlerinde giyer, eskitemezsiniz. Decathlon, 225 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

PROFESYONEL DOĞACI

Hafif ve rahat bu sandaletlerle yürüyüş oldukça zevkli. Kalitesi ve sağlamlığıyla özellikle outdoor ayakkabısı alanında popüler bir markanın hakkını veren modeli sizi dağ tepe gezdirir. Merrell, 499 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

YOLDA BIRAKMAZ

Güvenli kayış ve kalın tabanıyla spor yaparken sizi yolda bırakmaz. Dayanıklı; yürüyüş için uygun ve şık. Dockers, 149 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

AYARLANABİLİR BANTLI

“Yazın dağda, denizde giyer, her türlü etkinliği tek sandaletle hallederim” diyenlere… Cırt cırtlı model, ayağa uygun şekilde oturması için ayarlanabilir bağlama özelliğiyle ekstra kullanışlı. Polaris, 75 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

BOL BOL GÖRECEĞİZ

Kapitone; kıyafetler, çantalar ve ayakkabılarda bir süredir yükselişte. Bu yaz ayaklarda bu sandalet modelini bolca görmenizin nedeni bu. Trendi yakalamak isteyenler için uygun bir model. Pull&Bear, 249 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık
RAHATINA DÜŞKÜNLERE

Renk renk, ıslanmaya uygun bu sandalet, markanın ‘rahatlık’
vaadini de tam yerine getiriyor. Crocs’un burnu açık, üstten bantlı bu modeli ayaklarının rahatına düşkünler için. Crocs, 519 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık


O BİR KLASİK

Terlik anlayışını değiştiren marka ayak tabanını tam çerçeveleyen özel taban tasarımıyla meşhur. Terlik gibi sandaletleriyle de iddialı markanın bu modeli şu sıralarda çok sık karşımıza çıkıyor. Birkenstock, 499 lira

Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık


 

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