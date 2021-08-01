Tırmanırken rahat, havuz ve plajda şık

VEGAN MALZEMEDEN

Doğa dostu, vegan malzemelerle ve tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Meksika’nın en hızlı koşan halkı Tarahumara yerlilerinin sandaletlerinden ilhamla yapıldı. 2017’den beri trend. Nomadic Republic, 315 lira



DOĞAL ZEMİNLER İÇİN



Sıcak ve kuru havalarda, doğal zeminlerde, hobi amaçlı doğa yürüyüşlerinize eşlik etmesi için tasarlanmış. Yaz boyu doğa yürüyüşlerinde giyer, eskitemezsiniz. Decathlon, 225 lira



PROFESYONEL DOĞACI



Hafif ve rahat bu sandaletlerle yürüyüş oldukça zevkli. Kalitesi ve sağlamlığıyla özellikle outdoor ayakkabısı alanında popüler bir markanın hakkını veren modeli sizi dağ tepe gezdirir. Merrell, 499 lira



YOLDA BIRAKMAZ



Güvenli kayış ve kalın tabanıyla spor yaparken sizi yolda bırakmaz. Dayanıklı; yürüyüş için uygun ve şık. Dockers, 149 lira



AYARLANABİLİR BANTLI



“Yazın dağda, denizde giyer, her türlü etkinliği tek sandaletle hallederim” diyenlere… Cırt cırtlı model, ayağa uygun şekilde oturması için ayarlanabilir bağlama özelliğiyle ekstra kullanışlı. Polaris, 75 lira



BOL BOL GÖRECEĞİZ



Kapitone; kıyafetler, çantalar ve ayakkabılarda bir süredir yükselişte. Bu yaz ayaklarda bu sandalet modelini bolca görmenizin nedeni bu. Trendi yakalamak isteyenler için uygun bir model. Pull&Bear, 249 lira

RAHATINA DÜŞKÜNLERE

Renk renk, ıslanmaya uygun bu sandalet, markanın ‘rahatlık’

vaadini de tam yerine getiriyor. Crocs’un burnu açık, üstten bantlı bu modeli ayaklarının rahatına düşkünler için. Crocs, 519 lira





O BİR KLASİK



Terlik anlayışını değiştiren marka ayak tabanını tam çerçeveleyen özel taban tasarımıyla meşhur. Terlik gibi sandaletleriyle de iddialı markanın bu modeli şu sıralarda çok sık karşımıza çıkıyor. Birkenstock, 499 lira





