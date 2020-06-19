Tibetlilerin kutsal gölü: Namtso

'Çin'in En Güzel Yerleri'ni belirlemek için ülkede yapılan kamuoyu araştırmasının sonucunda Namtso, Çin'in en güzel beş gölünden biri olarak seçilmişti. Tibetlilerce kutsal sayılan üç gölden biri olan Namtso Gölü, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'ya yaklaşık 240 kilometre mesafede yer alıyor.







Deniz seviyesinden 4718 metre yükseklikte bulunan Namtso, dünyada rakımı en yüksek tuzlu göl olma özelliğine sahip. Doğu ile batı yakaları arasında yaklaşık 70 kilometre ve güney ile kuzey yakaları arasında yaklaşık 30 kilometre olmak üzere toplam 1920 kilometrekare genişliğindeki Namtso Gölü, aynı zamanda Çin'deki ikinci büyük tuzlu gölü.





Namtso'ya giden yol genellikle Aralık ayından Mart ayına kadar kapalı oluyor. Nisan ve Kasım ayları arasında hava hala çok soğuk, ancak kurudur ve bazen kötü hava koşulları nedeniyle yol hala kapalı olabiliyor. Dolayısıyla Namsto'ya gitmek için en iyi zamaan Haziran -Eylül arası.