Thera Antik Kenti kültür turizmine kazandırılacak

Antik kentteki tarihi kalıntıları yerinde inceleyen Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran'dan bilgi aldı.

Muğla'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi bir şehir olduğunu vurgulayan Tavlı, kentin kültür turizminde hak ettiği değere ulaşması konusunda özverili çalıştıklarını bildirdi.

Tavlı, Valilik olarak kültürel mirası korumak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalara devam edeceklerini, yürütülen çalışmalarla da antik kentin kültür turizmine kazandırılacağını dile getirdi. Öğretim üyesi Baran ise kentin 2011'de başlayan ve üç yıl sürdürülen yüzey araştırmaları sonucunda Karya bölgesi tarihsel gelişimi için kilit nokta olabilecek ölçüde önemli bir yerleşim yeri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Thera Antik Kenti

Karyalıların önemli yerleşim yerlerinden biri olan antik kentte kaya mezarları, tiyatro ve agora yer alıyor.

Buluntular sayesinde önemli yerleşim yeri olduğu düşünülen Thera Antik Kenti, 700 dönüm alanıyla geniş bir açık hava müzesi görünümüne sahip. Thera Antik Kenti'nde bilinen kaya mezarlarının yanı sıra diğer antik kentlerde rastlanılmayan, üstü lahit, altı mezar kompleksi olan eserler de yer alıyor.