Thassos Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Thassos Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir yerdir. Üstelik kültür olarak, Türklere yakın olmaları da evden uzak ama eve yakın hissini yaşatacaktır.

Thassos Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Yunanistan, tatil seçeneği olarak hem Türklerin hem de yabancıların çok tercih ettiği bir yerdir. Son zamanlarda da popülaritesi giderek artmıştır. Thassos gerçekten gidip, görülmesi yerler arasında keşfedilmesi gereken bir adadır. Tabiatı güzel, yeme içme kültürü zengin ve fiyatları diğer Avrupa ülkelerine göre uygun bir yerdir. Üstelik 2- 3 günlük bir tatil için bile düşünülebilir.

Thassos Adasına kişiler kendi araçları ile gidebilirler. Fakat bunun için önceden yapılması gereken iki şey vardır. Bunlardan bir tanesi uluslararası ehliyetiniz olmalıdır. Bir diğeri de araç sigortasının yapılması gerekir. Araç sigortasının fiyatları süreye göre değişiklik gösterir. Herhangi bir sigorta şirketinden veya internetten kolay bir şekilde yaptırabilirsiniz.

Bunun dışında otobüs firmaları ile de adaya ulaşım mümkündür. Gün içerisinde, birden fazla sefer yapılabilmektedir. Otobüs ile Kavala ’ya gittikten sonra, oradan feribota binerek yaklaşık 45 dakikada adaya ulaşabilirsiniz. İstenirse adada araçta kiralanabilir.

Adaya gidiş için İpsala sınır kapısını kullanabilirsiniz. İstanbul, Avrupa Yakasından, İpsala sınır kapısına varış yaklaşık 3 saat sürmektedir. Gümrük işlemlerinden sonra Yunanistan sınır kapısından geçilir. Otoban olduğu için yol oldukça rahattır. Yolda hiç trafik polisine rastlanmayabilir. Dedeağaç, Gümülcine ve İskeçe’yi geçtikten sonra Thassos için feribotun kalktığı iskeleye ulaşabilirsiniz. Kemamothi kasabasından feribotu binilir.

Thassos Adası Hakkında Bilgi

Thassos, yeşilliklerle bezeli bir adadır. Limenas, Pathos ve Limeneria olmak üzere, deniz kenarında üç yerleşim yeri bulunur. Adanın içinde 90’den fazla plaj bulunmaktadır. En güzel yanı da plajların büyük çoğunluğuna giriş ücreti yoktur. Plaja girdikten sonra bir şeyler yiyip, içmeniz beklenir. Bunun karşılığında şezlongları da kullana bilirsiniz.

Adanın yerleşim tarihi oldukça eskidir. M.Ö. 1500’lü yıllardan beri yerleşimin olduğu belirtilmektedir. Ayrıca adanın ticari açıdan kaynağı ise mermer ocaklarıdır. Adada yeme içme kültürü, özellikle deniz mahsulleri oldukça güzeldir. Yiyecek fiyatları da, hediyelik eşyalarda aşağı yukarı her yerde aynı fiyattır. Yiyecek porsiyonlarında da oldukça cömert olduklarını görebilirsiniz.

Thassos Adası Konaklama

Thassos Adasında konaklamak için çok fazla seçenek vardır. Otel ve pansiyonlar arasından bütçenize uygun bir otel seçebilirsiniz. Sahil bölgelerinde kaldığınız takdirde, çok fazla plaj gezme şansınızda olacaktır. Eğer aracınız varda, ulaşım sorun olmaz.

Thassos Adası Gezilecek Yerler

Thassos Adasında gezilecek çok fazla plaj bulunmaktadır. Masmavi denizi, harika koyları ile güzel bir tatil seçeneği sunmaktadır. Panagia isimli bir köyleri vardır. Burası güzel, şirin bir köydür. Buranın en büyük özelliği ise et ağırlıklı lezzetlerin olmasıdır. Kuzu, oğlak çevirme yapmaktadırlar. Ayrıca bölgedeki restoranların mezeleri de oldukça lezzetlidir.

Marble Beach ise mermer zeminli bir plaja gelmişsiniz hissi yaratır. Mermer kalıntıları buraya dökülmüş ve denizin zemininde harika bir görüntü yaratmıştır. Yolu biraz uzak ve tozlu ama bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Buraya giriş için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur.

Giola ise tam bir doğa harikasıdır. Kayalar delinmiştir ve denizin kenarında büyük bir havuz oluşturmuştur. Bu havuz gibi olan yerin dışındaki deniz ise oldukça hırçındır ve denize girmek pek mümkün değildir. Bir noktaya kadar araçla geldikten sonra, aracı park ederek yürümeniz gerekir. Yol yokuş ve bozuk bir yoldur.

Thassos Adası Tarihi

Thassos ’un kuruluş tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu nedenle çok fazla tarihi kalıntı ile karşılaşmanız mümkündür. Ayrıca tarihi bir ziyaret için Arkeoloji Müzesini gitmek çok uygun olacaktır.