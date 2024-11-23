Tertemiz bir hava ve huzur... Sonbaharın çok yakıştığı 8 köy | Biri ‘Dünya Turizm Köyü Listesi’ne girmeyi başardı

Dünya Turizm Örgütü’nün kültür ile gelenekleri koruyan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmak için 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi’nin, 2024 sonuçları açıklandı. Dünyanın çeşitli adreslerinden 55 köyün yer aldığı listeye ülkemizden Antalya’nın 600 nüfuslu köyü Ormana girmeyi başardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı’nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü ‘En iyi turizm köyü’ unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana’nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana’nın bu başarı hikâyesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak” ifadelerini kullandı.

Biz de bu güzel gelişme sonrası ülkemizde tam da şu sıralar sonbahar renkleriyle büyüleyen köyleri derledik. İşte uğruna yola çıkmaya değer o köyler…

En özeli: ORMANA / ANTALYA

Ormana, Antalya’nın İbradı ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleri ve tarihî dokusu sayesinde dikkat çeken bir yer. Toros Dağları’nın eteklerinde konumlanan köy, yemyeşil ormanları ve temiz havasıyla doğaseverler için ideal bir kaçış noktası. Geleneksel taş evleri, Osmanlı dönemine ait camileri ve tarihî kiliseleriyle zengin bir kültürel mirasa da sahip.

Ormana’nın en büyük özelliği köydeki evlerin birçoğunun bu bölgeye has Yörük yapı tekniği ile yapılmış olan düğmeli evler olması. Harç ve çimento kullanılmadan taş ve ağaç kullanılarak yapılan bu evler, Akseki ve İbradı çevresine ait bir mimari tarz. Bu evlerin iskeleti de yine Toroslar’da bulunan sedir ağaçlarından yapılıyor.



Son yıllarda ekoturizm açısından popülerlik kazanan Ormana, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir rota haline geldi. Doğayla iç içe bir tatil arayanlar için sunduğu imkanlar sayesinde, yürüyüş ve doğa sporları gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor. Ulaşımın kolay olması ve doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi zenginlikleriyle Ormana, Antalya’ya gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri.







Kartpostallık görüntüler: CUMALIKIZIK / BURSA



Genellikle hafta sonları çevre illerden yerli turistleri ağırlayan Cumalıkızık, dokusu bozulmamış rengârenk evleriyle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve Uludağ’ın eteklerinde yer alan Cumalıkızık’ın kuruluşu 1300’lü yıllara dayanıyor.

Osmanlı’nın erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örneklerine rastlayacağınız köyde, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre toplam 270 ev bulunuyor. Bunlardan bir kısmı halen restorasyonu devam eden, bir kısmı ise yaşamın devam ettiği yapılar.







Bu yapılardan biri UNESCO Derneği Proje Uygulama Evi olarak hizmet veriyor. İç dekorasyonu döneme uygun olarak döşenmiş bu ev cüzi bir ücret karşılığında gezilebiliyor. Köy meydanında yer alan ve Selçuklu mimarisi izlerini taşıyan Cumalıkızık Camii ile onun hemen bitişiğindeki Cumalıkızık Hamamı ise mutlaka görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı…







Safranbolu’nun incisi: YÖRÜK KÖYÜ / KARABÜK



Safranbolu’ya 10 kilometre uzaklıktaki Yörük Köyü, çok güzel bir Türkmen yerleşimi. Burası için bir nevi müze köy de diyebiliriz. Köy, 1997 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tarihi binaları nedeniyle korunmaya alındı.



Köyün sokaklarında yürürken yan yana dizilmiş birbirinden güzel tarihi ev ve konaklar size eşlik ediyor. Evler Osmanlı mimarisini temsil ediyor ama hiçbiri köy evi tarzında değil. Daha çok konak niteliğinde. Konakların en eskisi 400 senelik. Bu konaklardan bir kısmını gezebiliyorsunuz. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tarihî konaklı sokakların manzarasına turuncu kırmızı yapraklar ve bazen de kar manzarası eşlik ettiğinde daha da büyülü bir yer haline geliyor.







Sonbaharda bir başka güzel: ADATEPE / ÇANAKKALE



Kaz Dağları’nın en güzel köylerinden olan Adatepe’yi sonbaharda ziyaret etmenin keyfi bir başka güzel. Yaz aylarında turistlerin dolup taştığı köy sokaklarını yılın bu zamanlarında huzur dolu bir sakinlik kaplıyor. Özetle kafa dinlemek isteyenler için Adatepe şu sıralar harika bir seçenek. Ulaşımı da oldukça kolay. Birbirinden güzel butik otellerin bulunduğu Adatepe’de konaklamak için her bütçeye uygun seçenek de mevcut.







Boşnak yemekleriyle popüler: KÜÇÜKKÖY (YENİÇAROHORİ) / BALIKESİR

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan, ‘Yeniçarohori’ olarak bilinen ‘Küçükköy’, Kuzey Ege’nin en ünlü köylerinden biri… Zamanında Fatih Sultan Mehmet, Midilli’yi almaya geldiğinde yeniçeriler burada kaldığı ve binalar Rum evlerinden oluştuğu için köye ‘yeniçerilerin yeri’ anlamına gelen bu isim verilmiş. Günümüzde Yeniçarohori’de daha çok Boşnaklar yaşıyor. Geleneklerinden vazgeçmeyen Boşnaklar burada adeta kültürlerini yaşatıyor. Her köşesi sanat atölyeleriyle dolu olan köyde, Boşnak mutfağının birbirinden lezzetleri yemeklerini deneyimleyebilirsiniz.

Sessiz sakin: BARBAROS KÖYÜ / İZMİR



Ege’nin gözlerden uzak sessiz sakin köylerinden biri Barbaros… İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde yer alan köy; Urla’ya yarım saat, Çeşme’ye ise 40 dakika uzaklıkta yer alıyor. Köyün girişindeki eski ilkokul binasındaki kütüphane köyde göreceğiniz değerler arasında yer alıyor. Köyün ilginç geleneklerinden biri de ‘çat kapı’… Kapısında çat kapı yazan evlerin sofralarına makul bir ücret karşılığında konuk olup yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Fotoğraf tutkunları çok sevecek: KAYAKÖY / MUĞLA

Tarihi 5 bin yıl öncesine uzanan Kayaköy’ün günümüzde en öne çıkan özelliği, ‘Hayalet Şehir’ olarak anılması. Şu an müze olarak gezilen köye, MüzeKart ile giriş yapabiliyorsunuz.

Yamaç boyunca sıralanan evlerin manzarasının birbirini kapatmayacak düzende olması buradaki yapılarla ilgili en ilginç detaylardan. Genellikle kare planlı evlerin bulunduğu ören yerindeki kalıntılarda taş duvarlar halen sağlamken ahşap kısımlar çürüyerek yok olmuş durumda. Sonbaharın sunduğu güzellikle birlikte burada Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar çekebilirsiniz.







Keşfedilmeyi bekliyor: DOĞANBEY / AYDIN



Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın güneyinde bulunan Doğanbey, mübadele döneminde terk edilmiş ve şimdilerde yeniden ayağa kaldırılan köylerden biri. Üstelik çok fazla bilinmediğinden oldukça tenha ve sakin… Köy çok büyüleyici bir tepede yer alıyor. Evler ise klasik Rum ve Türk mimarisinin en başarılı örneklerinden… Burada adım attıkça her köşede farklı bir güzelliğe şahit olacaksınız.

Fotoğraf: Alamy