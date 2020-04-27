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Ters lalelerin karla buluşması
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Ters lalelerin karla buluşması

Van’ın Bahçesaray ilçesinde açan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yağan nisan karı ile buluşarak rengarenk görüntüler oluşturdu.

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Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen, baharın müjdecisi olan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bahçesaray ilçesindeki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu. Yoğun bir kışın ardından Ege, Akdeniz ve güney bölgeleri baharı yaşarken, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerleri kıştan kalma günler yaşıyor.

Ters lalelerin karla buluşması



Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her yıl nisan ayının başlarında açan ters laleler, bu yıl ağır geçen kış mevsiminden dolayı geç açmaya başladı. Özellikle mezarlık alanda açan ters laleler, bu yıl yağan nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ters lalelerin karla buluşması


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