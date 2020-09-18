Ters ev ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi teleferik istasyonunun yanında 150 metrekarelik 2 katlı ters ev yapıldı. Radyal temele farklı açılarda iki yöne eğim verilerek inşa edilen 2 katlı ev görenlerin de ilgisini çekiyor. Ters evin içerisinde yatak odası, oturma grupları ve eşyalar ile lavabolar tavana monte edildi. Sıra dışı evi görmeye gelen turistler ise fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Kent turizmine katkı sağlayan ters evi yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.









'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği ters evin turizme katkı sağladığını, bölgede de bu evin tek olduğunu belirterek, "Bizim yaylalarımız ve denizimiz turizme büyük katkı sağlıyor. Deniz ve doğa turizminden faydalanmak için projelerimiz var. Turizmi 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Kent turizmini canlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ters ev yoğun ziyaret edilmeye başladı. Konumu ile herkesin kolaylıkla ulaşacağı ters ev kent turizmine önemli katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra kentimize güzel bir hizmet daha kazandırdık. Restorasyon çalışmasını tamamladığımız Şehit Temel Şimşir gemisi artık denizde halkımıza hizmet veriyor. Hep karadan seyrettiğimiz kentimizi artık bu gemiyle denizden de seyretme fırsatına kavuştuk. Bu gibi turizme katkı sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.









'BÜTÜN EŞYALAR TERSTEN MONTAJLANMIŞ'



Ters evi ziyaret eden Ebru Çelik, "Ailemle birlikte Ordu’ya gezmeye geldik. Ters evi görünce dikkatimi çekti, içini gezdik. Gerçekten merak edilecek kadar varmış. Bütün eşyalar tersten montajlanmış. Bol bol fotoğraflarını çektik" dedi.