Teneffüs zili çaldı, haydi müzeye!

1. Oyuncaklar dile geldi...

Oyuncak Müzesi, İstanbul



1700’lü yıllardan günümüze çok sayıda oyuncağın sergilendiği müzedeki eserler 40’tan fazla ülkeden Sunay Akın tarafından toplanarak bir araya getirilmiş. Oyuncak Müzesi sadece bu koleksiyonu sergilemekle kalmıyor insanın aya ulaşma çabası ve Sanayi Devrimi gibi dünya tarihinde önemli konuları da oyuncakların dilinden ziyaretçilere aktarıyor. Müzede çocuklar için çeşitli atölyeler de düzenleniyor. Pazartesi hariç hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık. (0216) 359 45 50



2. Büyük, küçük herkes görsün

Rahmi Koç Müzesi, İstanbul



1994’te, Haliç kıyısında açılan müze zengin bir koleksiyona sahip. Burayı çocukların ilgi odağı yapan, deneyimleme fırsatı vermesi. Bir denizaltının içine girmek, nostaljik trenle seyahat etmek, evdeki makinelerin işleyişlerini görmek müzenin sunduğu olanaklardan. Pazartesi günleri ziyarete kapalı. Hafta içi 10.00-17.30, hafta sonu 10.00-19.00 saatleri arasında açık. (0212) 369 66 00



3. Çağlar arası yolculuk

Arkeoloji Müzesi, İstanbul



1891’de açılan müzede, bir zamanlar Osmanlı toprakları olan Kuzey Afrika, Balkanlar, Mezopotamya, Arap Yarımadası’ndan eserler de sergileniyor. Gülay Barbaros Altan “Kızımı bebekliğinden beri yılda bir ya da iki kez götürürüm. Koleksiyonlar öyle zengin ki her ziyarette farklı bir bölüm ilgisini çekiyor. Bahçesi de çocuklar için define adası gibi eğlenceli” diyor. Her gün 9.00-19.00 arasında açık.

(0212) 520 77 40



4. Efsaneyi yakından tanısınlar

Troya Müzesi, Çanakkale



10 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. Troya’nın farklı katmanları, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılıyor. Müzede birçok yere çocuk boyuna uygun puzzle ve eşleştirme türü bilmeceler yerleştirilmiş. Dönemi yansıtan mini diaroma odaları ve çocukların kendi fotoğrafını çekip heykele dönüştürebildiği oyunlarla tarih sevgisi ve merakı artıyor. Haftanın her günü 9.00-20.00 arasında açık. (0286) 217 67 40



5. Eski bir arkadaş...

Cin Ali Müzesi, Ankara



Müze, 50’li yaşlarındaki birçok kişinin hatırlayacağı bu çizgi karakterin öyküsüyle dolu… Ömür Kurt “Türkiye’nin en önemli çizgi karakterlerinden Cin Ali, şimdiye dek birçok çocuğun okuma-yazma öğrenmesine önayak oldu. Müzede yakın Türkiye tarihinin eğitimle ilgili süreçlerini görmek mümkün” diyor. Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık. (0312) 426 80 42



6. Tarihi öğrensinler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara



Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de mutlaka görmesi gereken müzede Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlere ait olağanüstü eserler sergileniyor. Canan Demiray “Asur, Hitit, Frig, Urartu ve Roma döneminin değerli eserlerini çocuklarınıza tanıtmak için mutlaka gitmelisiniz” diye anlatıyor. Haftanın her günü 9.00-19.00 arasında açık. (0312) 324 31 60



7. Ünlü isimlerle bir gün...

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi, Eskişehir



Madame Tussauds’nun Türkiye’deki benzeri olan müzede Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan heykelleriyle birlikte yerli-yabancı politikacıların, sanatçıların ve sporcuların balmumu heykelleri değişik dekorlar önünde sergileniyor. Haftanın her günü 10.00-16.00 arasında açık. (0222) 234 37 34



8. Açık hava galerisi var

Antalya Müzesi, Antalya



30 bin metrekarelik bir alanda 13 sergi salonuna sahip müzenin açık hava galerileri ve bahçesi de var. Çocukları özellikle imparatorlar salonundaki görkemli heykeller çok etkiliyor. Müzede farklı medeniyetlere ait sikkeleri, Likya, Pamfilya ve Pisidya’dan kalan eserleri görebilirsiniz. Haftanın her günü 8.30-17.30 arasında açık. (0242) 238 56 88



9. Türkiye’de tek

Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi, İstanbul



Türkiye’de ilk ve tek uçurtma müzesi. Dünyanın farklı köşelerinden toplanmış 2 bin 500’den fazla üründen (uçurtma, yayınlar, malzemeler vb.) oluşan bir koleksiyona sahip. Saffet Emre Tonguç müzede uçurtma yapma kursları da verildiğini vurguluyor. Pazartesi-cumartesi 9.30-17.30 arasında açık. Cumartesi günleri sadece randevuyla giriliyor. Pazar günleri kapalı. (0216) 553 23 37





10. Masal sayfalarında gezinti...

Masal Müzesi, İstanbul



Müzede Kırmızı Başlıklı Kız’dan Keloğlan’a, Harry Potter’dan Nasreddin Hoca’ya kadar pek çok kahramanı görmek mümkün. Masal dinletilerinin yanı sıra edebiyatımızda önemli bir yere sahip yazarlar tarafından atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Hafta içi 9.00-17.00, hafta sonu 9.30-18.00 arasında açık. Pazartesi günleri kapalı. (0216) 280 62 22



Jüri

Bahar Akıncı

Seyahat yazarı

Burcu Gürtürk Kadak

Hürriyet Seyahat gezgini

Canan Demiray

Seyahat Yazarı

Erdoğan Gümüş

Hürriyet Seyahat gezgini

Esra Abalı

Çocuk kitabı yazarı, gezgin

Gülay Barbaros Altan

Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü

Melis Çalapkulu

Hürriyet Ekler

‘Çocukla Hayat’ köşe yazarlarından

Ömür Kurt

Hürriyet Ekler çocuk yazarı

Saffet Emre Tonguç

Hürriyet Seyahat yazarı

Serda Büyükkoyuncu

Seyahat yazarı