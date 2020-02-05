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Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat Teleferiğe şiddetli rüzgar engeli

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

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140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi. Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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