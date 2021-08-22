Tekne tatili bavulunun olmazsa olmazları
Konforu ön planda tutup kendimizi iyi hissettirecek parçaları yanımıza almalıyız. Romantik akşam yemekleri için elbise, rahat ama şık sandaletler, mutlaka şapka, mayo, güneş kremi ve fazlası...
Hem rahat hem şık
Parmak arası terliklerle yakışacak bu çiçekli elbise, hem rahat olmak hem de şık görünmek isteyenler için... Hasır şapkayla gündüz de giyebilirsiniz.
The Latest Thing, 395 lira
Mayo üstüne
Denim şortun olmadığı bir yaz bavulu düşünülemez. Bu şortun en güzel yanı, belindeki kemer detayı. Dilerseniz, mayo ve bikinilerin üzerinde de kullanabilirsiniz. İpekyol, 172 lira
Düz sandalet
Her görünüme uyum sağlayacak bir terlik ya da sandalet yanınızda olsun. Düz modeller teknede daha konforlu hissetmenizi sağlayacaktır, bizden söylemesi... Mango, 200 lira
Şapkasız olmaz
Tercihinizi ister hasır, ister pamuklu kumaştan yana yapın ama mutlaka şapka alın. Markanın internet sitesinde farklı renklerde alternatifler bulmak mümkün. Zara, 200 lira
Güneşten korunun
Tüm gün güneşe maruz kalacaksınız, iyi bir koruyucu şart. Yüzünüze ve vücudunuza uygulayabileceğiniz bu ürünü markanın satış noktalarında bulabilirsiniz. Nuxe, 165 lira
Akşam karaya çıkarken...
Raisa Vanessa’nın Trendyol için hazırladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu takım, tekne valizinize atacağınız ilk kıyafetler arasında olabilir. TrendyolxRaisa Vanessa, 183 lira
Tek ürün yeter
Çok fazla makyaj malzemesine ihtiyacınız yok. Bronzlaşmış teninize uygun birkaç ürün işinizi görecektir. Hem dudak hem de yanağa uygulanabilen bu ürünü çantanıza atabilirsiniz. Crayola, 109 lira
Yaz motifleri
Yazı anımsatan desenli bir mayo ya da bikini tekne tatiline çok yakışır. Limonlu, sarı-beyaz bikiniye Hipicon.com’dan ulaşabilirsiniz.
Heliophilia, 600 lira
Denizi koruyan havlu
Bu ürünü tercih ederek denizatı deseniyle şık bir havluya sahip olurken denizlerin korunmasına da katkı sağlamış olursunuz.
WWF Market, 145 lira
Tüm gün mayo-şort
Erkekler için teknede en büyük ihtiyaç konforlu ve şık bir mayo-şort. Zira günün her saatinde giyilebilir. Seçtiğimiz şort, bu yılın trendlerini yansıtıyor.
Les Benjamins, 649 lira