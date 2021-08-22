Tekne tatili bavulunun olmazsa olmazları





Hem rahat hem şık

Parmak arası terliklerle yakışacak bu çiçekli elbise, hem rahat olmak hem de şık görünmek isteyenler için... Hasır şapkayla gündüz de giyebilirsiniz.

The Latest Thing, 395 lira

Mayo üstüne

Denim şortun olmadığı bir yaz bavulu düşünülemez. Bu şortun en güzel yanı, belindeki kemer detayı. Dilerseniz, mayo ve bikinilerin üzerinde de kullanabilirsiniz. İpekyol, 172 lira





Düz sandalet

Her görünüme uyum sağlayacak bir terlik ya da sandalet yanınızda olsun. Düz modeller teknede daha konforlu hissetmenizi sağlayacaktır, bizden söylemesi... Mango, 200 lira





Şapkasız olmaz

Tercihinizi ister hasır, ister pamuklu kumaştan yana yapın ama mutlaka şapka alın. Markanın internet sitesinde farklı renklerde alternatifler bulmak mümkün. Zara, 200 lira

Güneşten korunun

Tüm gün güneşe maruz kalacaksınız, iyi bir koruyucu şart. Yüzünüze ve vücudunuza uygulayabileceğiniz bu ürünü markanın satış noktalarında bulabilirsiniz. Nuxe, 165 lira





Akşam karaya çıkarken...

Raisa Vanessa’nın Trendyol için hazırladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu takım, tekne valizinize atacağınız ilk kıyafetler arasında olabilir. TrendyolxRaisa Vanessa, 183 lira

Tek ürün yeter

Çok fazla makyaj malzemesine ihtiyacınız yok. Bronzlaşmış teninize uygun birkaç ürün işinizi görecektir. Hem dudak hem de yanağa uygulanabilen bu ürünü çantanıza atabilirsiniz. Crayola, 109 lira

Yaz motifleri

Yazı anımsatan desenli bir mayo ya da bikini tekne tatiline çok yakışır. Limonlu, sarı-beyaz bikiniye Hipicon.com’dan ulaşabilirsiniz.

Heliophilia, 600 lira

Denizi koruyan havlu

Bu ürünü tercih ederek denizatı deseniyle şık bir havluya sahip olurken denizlerin korunmasına da katkı sağlamış olursunuz.

WWF Market, 145 lira





Tüm gün mayo-şort

Erkekler için teknede en büyük ihtiyaç konforlu ve şık bir mayo-şort. Zira günün her saatinde giyilebilir. Seçtiğimiz şort, bu yılın trendlerini yansıtıyor.

Les Benjamins, 649 lira