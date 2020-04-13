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Tekirdağ'da tatilcilerin uğrak yeri sahiller ıssız kaldı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Tekirdağ'da tatilcilerin uğrak yeri sahiller ıssız kaldı

Tekirdağ'da yerli ve yabancı tatilcilerin her yıl yoğun şekilde doldurduğu kumsal, plaj ve yazlık evler koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

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Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde diğer büyükşehirler gibi Tekirdağ'a da giriş- çıkışlar yasaklandı. Kentin Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ ve Barbaros mahalleleri, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Her yıl bu dönemde başta İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden gelenlerin uğrak merkezi olan mavi bayraklı plajlar ıssız kaldı.

Tekirdağda tatilcilerin uğrak yeri sahiller ıssız kaldı


Her yıl yerli ve yabancı tatilcilerle dolup taşan plajların çevresindeki yazlık evlerin de boş olduğu gözlendi. Birçok yazlık evin pencerelerine kiralık ve satılık yazılarının asıldığı görüldü.

Tekirdağda tatilcilerin uğrak yeri sahiller ıssız kaldı


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