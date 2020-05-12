Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

Tekirdağ sahillerinde, 6 gün önce deniz suyu turuncu renk almıştı. Bugün de il merkezinin Süleymanpaşa sahillerinde planktonların yeniden ortaya çıkması deniz turuncu renk aldı. Altınova, Yelken Kulüp, Dereağzı kesimlerinde denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.





Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması ALG patlamasına yol açıyor. Her yıl mart ve nisan aylarında yaşanan, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.







