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Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 10:45,Son Güncelleme:

Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde 6 gün aradan sonra artan plankton (mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) nedeniyle su yeniden yer yer turuncu renk aldı.

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Tekirdağ sahillerinde, 6 gün önce deniz suyu turuncu renk almıştı. Bugün de il merkezinin Süleymanpaşa sahillerinde planktonların yeniden ortaya çıkması deniz turuncu renk aldı. Altınova, Yelken Kulüp, Dereağzı kesimlerinde denizin turunca renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü


Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması ALG patlamasına yol açıyor. Her yıl mart ve nisan aylarında yaşanan, renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtildi. Uzmanlar, denizin turunca renge boyanmasının daha önce de görüldüğünü, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.

Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü


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