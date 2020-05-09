Tekfur Sarayı Nerede? Tekfur Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Tefkur Sarayı ülkemizde ki en önemli ve ihtişamlı tarihi bulunan bir saraydır. Bizans mimarisi olarak bilinen en eski yapılardandır.

Tefkur Sarayı Nerede?

Tefkur Sarayı İstanbul'da yer alan bir saraydır. Tefkur Sarayı İstanbul'un Fatih ilçesinin Ayvansaray mahallesinde bulunur. Tekfur Sarayı'na pek çok noktadan ulaşmak mümkündür. Direkt olarak Tefkur Sarayı'na ulaşım da mümkündür. Özel araç ile ya da metrobüs ile Tekfur Sarayı'na ulaşabiliyorsunuz. Tekfur Sarayı tam olarak Edirnekapı ve Eğrikapı arasında yer alan bir tarihi saraydır.

Tefkur Sarayı Tarihi

Tekfur Sarayı'nın yapım yılı tam olarak bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre 10. yüzyılda bazı tarihçilere göre ise 13. yüzyılda yapıldığı söylenmektedir. En güçlü ve desteklenen kaynak ise sarayın 10. yüzyılda yapıldığıdır. Bizans mimarisi tarzı ile inşa edilen Tefkur Sarayı 10. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yaptırılmış olan saraydır. Bizans mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Tekfur Sarayı Bizans imparatorluğu tarafından İstanbul'un fethine kadar kullanılmış olan önemli bir saraydır. Ayrıca 1. Manuel Kommenos'da Tekfur Sarayı alanında bir saray yaptırmıştır. Tekfur Sarayı on yedinci yüzyılda hayvanat bahçesi olarak kullanılmıştır. On sekizinci yüzyılda ise bir seramik atölyesi olarak kullanılmıştır.

Tekfur Sarayı Özellikleri

- Tekfur Sarayı iki ayrı dönemde inşa edilmiş bir tarihi saraydır.

- Saray'da on iki tonozlu bölüm bulunmaktadır.

- Sarayın zemin katı ile birinci katı zemini arasında farklı zemin uygulaması yapılmıştır.

- Tekfur Sarayı dikdörtgen bir plan ile şema edilmiştir.

- Tekfur Sarayı iki katlı olarak inşa ettirilen bir tarihi saraydır.

- Bir adet de avlusu bulunmaktadır.

- Tekfur Sarayı'nda ahşap malzeme ile yapılan bölümleri bulunmaktadır.

- Yapı malzemelerinde ise taş ve tuğla malzemeleri kullanılmıştır.

Tekfur Sarayı Hakkında Bilgi

Tekfur Sarayı günümüzde müze olarak kullanılan bir saraydır. Günümüzde Tekfur Sarayı pek çok kez restore edilmiştir. Ayrıca Dünyaca ünlü olan kaşıklı elması günümüzde Tekfur Sarayı'nın çöplüğünde bulunmuştur. İstanbul Belediyesi tarafından Tekfur Sarayı üzerinde tarihi kazı çalışmaları hala devam etmektedir. İstanbul'da bulunan en eski Bizans yapılarından biri olan Tekfur Sarayı özellikle yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerden biridir.