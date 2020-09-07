Tazı Kanyonu Nerededir? Tazı Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Yerli ve yabancı birçok ziyaretçi Tazı Kanyonu diye, Köprülü Kanyonunun son bölümlerini gezip geri dönüyorlar. Hâlbuki Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyonunun kuzey kısmında ve yaklaşık 11 km ileridedir. Buraya ulaşım çok zor olduğu için bugüne kadar bozulmadan gelebilmiştir.

Tazı Kanyonu Nedir?

Yüzyıllar öncesinden akarsuların kalker kayaları derinden aşındırması sonucunda ortaya çıkan derin vadilere kanyon deniliyor. Türkiye’de birbirinden eşsiz birçok kanyon bulunuyor. Bunlardan biri de Köprülü Kanyonunun kuzeyinde bulunan Tazı Kanyonu'dur.

Tazı Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Tazı Kanyonu, Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya ilinin Serik-Manavgat ilçelerinin arasında Köprülü Kanyon Milli Park sınırları içinde bulunuyor.

Tazı Kanyonuna Nasıl Gidilir?

Toplu taşıma araçlarıyla ancak Köprülü Kanyonu Milli Parkına kadar gelebiliyorsunuz. Parkın içine girdiğinizde Kanyonun kuzey kısmına 10 kilometrelik bir yol yürümeniz gerekiyor.

Özel veya kiralık aracınızla Tazı Kanyonuna gitmek isterseniz Serik-Manavgat tabelalarını takip edin. Manavgat-Beşkonak-Köprülü Kanyonu tabelasını gördüğünüzde, Beşkonak hattını takip edin. Beşkonak köyünde ilerlerken karşınıza Gaziler Köyü-Gaziler Mahallesi tabelası çıkacak.

Gaziler Mahallesi yönüne yani sola dönerek, ilerleyin. 10 kilometrelik bir yolunuz bulunuyor. Yol üzerinde elle yazılmış Tazı Kanyonu tabelalarını göreceksiniz. 10 kilometrenin sonunda yol ayrımında küçük bir işletme karşınıza çıkıyor. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Çünkü bundan sonra toprak yol başlıyor.

Gözlemeci olan işletmeden rampa aşağı yürüyorsunuz. Patika yoldan yaklaşık 1 km yürüyorsunuz. Yol boyunca kanyona giden/gelen ziyaretçileri görebilirsiniz.

Tazı Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Tazı Kanyonu da komşusu olduğu Köprülü ve diğer kanyonlar gibi derin akarsuların toprağı aşındırarak derin vadi oluşturması sonucu oluşmuştur. Kanyonun olduğu bölgeden Köprüçay nehrinin geçmesi, kanyonu bu akarsuyun zamanla oluşturduğu tahmin ediliyor.

Tazı Kanyonu Özellikleri

Tazı Kanyonu, yerel halk tarafından daha önceleri de bilinmesine rağmen, doğa yürüyüş ve fotoğrafçılarının burayı tesadüfen fotoğraflamaları sonucunda 2017 yılında tanınır olmuştur. Tazı Kanyonu, “Bilgelik Vadisi” olarak da bilinir.

Kanyon, ulaşılması zor, dağlık ve sarp kayalardan oluştuğu için günümüze kadar doğal güzelliğini koruyarak gelmiştir. Akarsuların oluşturduğu derin yarıkları çevreleyen sarp kayalıklar yer yer 400 metreye kadar çıkabiliyor.

Sarp kayalıkların üzerinde ağaçlık alan, derin vadide akan turkuaz rengi Köprüçay kanyona ayrı bir güzellik katıyor. Antik çağlarda Persler ile Yunanlılar arasındaki Eurymedon Savaşı bu bölgede yapılmış. Bu nedenle Köprüçay nehri tarihte Eurymedon -güzel akan su- olarak geçtiği rivayet ediliyor.

Tazı Kanyonu; Saf Servi, Sedir, Toros Göknarı, Karaçam ağaçları bitki örtüsü ile kaplıdır. Bu bölgede; Kızıl akbaba, kaya sıvacısı, kuyrukkakan, karakulaklı kuyrukkakan, aksırtlı kuyrukkakan, kaya serçesi, ebabil, kaya kartalı, taşkızılı, gökardıç, kızıl kirazkuşu, yılan kartalı, kaya güvercini, kaya kırlangıcı, kaya kiraz kuşu gibi hayvan türleri yaşıyor.

Tazı Kanyonu Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyonu Milli Parkı sınırları içinde olduğu için milli park sayılıyor.

Tazı Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Köprülü Kanyonu Milli Parka girişler ücretsizdir. Girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz.

Tazı Kanyonu Ziyaret Saatleri

Köprülü ve Tazı Kanyonunun belirli bir ziyaret kısıtlaması bulunmuyor. Milli park sınırları kamp alanı olduğu için kamp yapmak isteyenler günün istedikleri saati kullanıyorlar. Fakat doğa yürüyüşü yapmak istiyorsanız geç saatlere kalmamanız güvenliğiniz açısından önemlidir.

Tazı Kanyonunun Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Tazı Kanyonuna atfedilen herhangi bir efsane veya hikaye bulunmuyor.