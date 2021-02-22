Tavşan Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Tavşan Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Prens adalarından birisi olan Tavşan Adası, çorak, kurak ve çıplak bir adadır. Tek özelliği üzerinde Bizans döneminden kalma harabe bir manastırdır.

Tavşan Adası Nerede?

Tavşan Adası ya da diğer adıyla Balıkçı Adası olarak bilinen ada, Mermara Denizi üzerinde yer alan Prens adalarının bir parçasıdır. Büyükada'nın 2 kilometre kadar güneyinde kalan Tavşan Adası, İstanbul limanına da 13,5 deniz mili uzaklıktadır. Adanın yüzölçümü 90 metre kadardır ve en yüksek bölgesi 40 metre yüksekliğinde bir tepedir.

Tavşan Adası’na Nasıl Gidilir?

Tavşan Adası, diğer adalarla birlikte Prens adaları olarak geçmektedir. Adalara ziyaret İstanbul Kartal, Kadıköy, Bostancı ve Kabataş iskelelerinden yapılmaktadır. Fakat yalnızca Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'ya seferler düzenlenir. Büyükada üzerinden Tavşan Adası'nı görebilme şansınız vardır. Fakat bazı tekne turları ile de direkt Tavşan Adası'na girebilirsiniz.

Tavşan Adası Konaklama

Yunanca adıyla da Neandros Adası olarak bilinen Tavşan Adası; ağaçsız, kurak ve çıplak bir kara parçasıdır. Çoraklığı ve küçük olması nedeniyle üzerinde herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Ada sadece bazı tekne turları ile günü birlik ziyaret edilebilir.

Tavşan Adası Turistik Yerler

Tavşan Adası başlı başına merak edilen bir adadır. Üzerinde herhangi bir yerleşim yeri olmadığı gibi, ilginizi çekebilecek turistik tek alan bir manastırın kalıntılarıdır. Ada Bizanslılar zamanında taş ocağı olarak kullanılmıştır. O dönemlerden kalma eski bir manastır harabesi Tavşan Adası'nda bulunmaktadır. Tavşan Adası oldukça küçük bir kara parçasıdır. Genelde Büyükada'ya yapılan gezilerde, Tavşan Adası'na uğrayarak fotoğraflar çekilir, manzaranın güzelliği izlenir ya da balık tutulur. Belki bir tavşan görme şansına erişebilirsiniz.

Tavşan Adası Tarihi ve Özellikleri

Tavşan Adası, adını üzerinde yaşayan ada tavşanlarından almaktadır. Ağaçsız, kurak, çorak ve çıplak bir adadır. Ada üzerinde herhangi bir yerleşim bölgesi bulunmaz. Zaten yerleşim yeri kurulamayacak kadar ufak bir adadır.

Andros Adası'ndan göç ederek, Heybeliada'ya yerleşen Ege Denizi'deki Yunanlar burada koloni oluşturmuşlardır. Daha önce Andros Adası'nda yaşayan ve Androslular olarak bilinen bu halk, Büyükada'nın hemen ardında kalan Tavşan Adası'na Neandros adını vermişlerdir. Neandros adı ise, halkın kendi adalarının ismini anmak için Yeni Andros anlamına gelen bu ismi seçmişlerdir.

Yunanlılar, günümüzde hala Tavşan Adası'na Neandros adıyla ya da Niandros, hatta Yandros ismi ile anmaktadır. Tavşan Adası'nın haritalarda geçen adı ise Balıkçı Adası'dır. Marmara Denizi üzerinde olan Tavşan Adası'na günü birlik pek çok balıkçı gider ve açık denizde balık tutarlar. Turistik bir ada olmadığı gibi denize girilebilecek elverişli bir plajı da bulunmamaktadır.

Gözleri kör edilen ve bir zamanlar, İstanbul’un Ortodoks patrikliğini yapan, İmparator I. Mikhail’in oğlu olan Aziz İgnatios, Seferadası’na sürülmeden önce; Tavşan Adası’nda bulunmuş. Ömrünün geri kalanını burada geçirmiştir. Gözleri görmediği halde adaya bir manastır yaptırmıştır. Ayrıca ilk taş ocağını da buraya yaptırmıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde ise Tavşan Adası taş ocağı olarak kullanılmaktaymış. O zamanlarda yapılan bir manastırın harabesi hala ada üzerinde bulunmaktadır.

Kullanıma ve yerleşime elverişsiz olan ada tıpkı Sivriada’da olduğu gibi bir zamanlar, terkedilen köpeklere de ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenden dolayı bazı kimselerce Köpek Adası olarak da anılmaktadır.