Tatil bavulu hazırlama rehberi

Yapacağınız tatilin hem lokasyonuna hem de tarzına göre hareket etmelisiniz. Örneğin kamp ya da karavan tatiline gidiyorsanız, şık parçalara ihtiyacınız olmadığını kendinize hatırlatın. Şort, tişört ve birkaç mayo işinizi görecektir. Tam tersi, plaj partileri ve özel restoranlara da gideceğiniz bir tatil tercih edecekseniz, mutlaka yanınızda bir parti elbisesi ve bir çift şık ayakkabı bulundurun. Erkekler için beyaz keten gömlek, yaz partilerinin kurtarıcısı olabilir. İnce bir ceket de her zaman yanınızda olsun...



Normalde pek kullanmadığınız aksesuar ya da kıyafetlerinizi, belki tatilde kullanırım diye yanınıza almak hiç akıllıca değil. Gerçekten içinde iyi hissettiğiniz ve sevdiğiniz, en iyi parçaları seçin.



Eğer tatilinizi gün gün planladıysanız ve gideceğiniz yerler önceden belliyse, tüm giyisilerinizi deneyerek bavulunuza yerleştirin. Böylece tatil esnasında işiniz çok kolaylaşacak hem de gereksiz hiçbir parça almayacaksınız.



Sıvı kozmetik ürünlerinizi kıyafetlerinizden mutlaka ayrı bir çantaya koyun. Şampuana bulanmış kıyafetler tatilin tüm keyfini kaçırabilir.



Korona sebebiyle bu yaz kendi havlunuzu ve hatta nevresim takımınızı da yanınızda taşımanız gerekecek. Bavulunuzda bunlara mutlaka yer açın; hatta kıyafetlerinizden feragat edin ama kendi hijyeniniz için bu parçalara öncelik verin.



Takı ve mücevher seçiminizi birçok kıyafetinizle de uyacak aksesuarlardan yana yapın. Karışma riskine karşı, özellikle kolye ve bilekliklerinizi üzerinizde taşıyın.



Formu kolayca bozulduğu ve çok yer kapladığı için şapkalar da çoğu zaman sorun yaratıyor. Bavulunuza koymaktansa el çantanızda taşıyın.