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Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı

Mersin’in Tarsus Belediyesi tarafından ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı. Rafting, renkli görüntülere sahne oldu.

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Tarsus Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasında renkli bir etkinliğe imza attı. Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapılırken, etkinliği Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile belediye meclis üyeleri de izledi. Sporcular başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği rafting etkinliği, şelale eski köprüden başlayıp 82 Evler Mahallesinde bulunan Justinianus Köprüsünde (Baç Köprüsü) sona erdi.
Başkan Bozdoğan, yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan bu etkinliklerde, sporun ve hareketliliğin sağlık ve toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı. Bozdoğan, “Sporun ve sağlığın önemine dikkat çekmekle beraber, 10 bin yıllık tarihiyle dünya mirası kentleri arasında olan şehrimizin önemli tarihsel noktalarında bu tarz etkinlikler yaparak, kentimizin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı



Sporun tarihi mekanlarda yapılarak toplumun sporla birlikte tarihe de ilgi duymasının amaçlandığı bu etkinlikte rafting güzergahı da özenle seçildi. Tarsus Şelalesi ve şelale eski köprüden başlayıp Justinianus Köprüsünde son bulan bu güzergahla tarihle köprüler arası bağ kurmak amaçlandı. Ayrıca şelalede çocuklara özel ayrılan alanda; topaç çevirme, ip atlama, sek sek, deve cüce gibi geliştirici çocuk oyunları yapılarak, çocukların zihin ve beden gücünü geliştirici oyunlara ilgisi arttırıldı.

Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı


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