Tarsus Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Tarsus Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Şelale Bölgesi, Kydnos antik dönem adıyla da biliniyor. Berdan çayının da bu isimden geldiği kabul ediliyor. Şelale, Berdan nehrinin yaklaşık 5 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşmuştur.

Tarsus Şelalesi Nedir?

Tarsus ilçesi sınırları içinde bulunan Berdan nehrinin su yatağının belirli bir noktada yükseklikten dökülmesi sonucunda oluşan şelaleye Tarsus Şelalesi denmiştir. Bu yüksekliğin 5 metreyi bulması da şelale denmesinin sebebidir.

Tarsus Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Tarsus Şelalesi, Akdeniz Bölgesinde bulunan İçel (Mersin) ili sınırlarındadır. İçel’in Tarsus ilçesinin kuzeyinde yer alıyor.

Tarsus Şelalesine Nasıl Gidilir?

Şelale, Tarsus’un Çağlayan Mahallesi sınırları içinde bulunuyor. Merkeze 2 kilometre uzaklıktadır. Mersin veya Adana’dan otobüs veya minibüslerle Tarsus’a gelip, buradan da şehir içi dolmuşlarıyla şelaleye gidebilirsiniz.

Özel aracınızla gitmek istiyorsanız, Mersin-Tarsus veya Adana-Tarsus güzergâhını takip ediyorsunuz. Şehir merkezine geldiğinizde Tarsus Şelalesi tabelasını takip ederek, şelaleye ulaşıyorsunuz.

Tarsus Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Berdan (Kydnos – Soğuk su) nehri, Bolkar dağlarından doğup, Tarsus bölgesini de geçerek Akdeniz’e dökülüyor. Bizans Döneminde, imparator Justinyen, Tarsus şehrini su baskınlarından korumak için nehrin yatağını değiştiriyor. Nehrin yatağının değişmesi sonucunda Tarsus Şelalesi ortaya çıkıyor.

Tarsus Şelalesi Özellikleri

Tarsus Şelalesi, diğer şelaleler gibi onlarca metre yükseklikten dökülen bir şelale değildir. Berdan nehrinin yatağının değişmesi sonucu, yeni yatağında yol bulan nehrin 5 metrelik bir mesafeden dökülmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Şelaleyi önemli ve özel kılan, bulunduğu alandır. Bu alan Roma Döneminde nekropol (mezarlık) alanı olarak kullanılıyormuş. Bunun sebebi, jeolojik oluşumdan dolayı, kayalıkların çok rahat oyulabilmesiymiş. Fakat Bizans döneminde nehrin yatağı değiştirilince, akan suyun debisi birçok kaya mezarı tahrip etmiş. Şelale bölgesine Kydnos adı verilmiş. Bu bölgede kalıntılar ve oyulmuş mezarlar bulunuyor.

Tarsus Şelalesi, fazla yüksekten dökülmemesine rağmen çok hızlı ve güçlü bir debisi vardır. Bir nehrin çok geniş bir alandan dökülmesi şeklinde olduğu için çok güçlü bir çağlama ve beyaz köpük oluşturuyor.

Şelalenin etrafı tamamen turizme kazandırılmış. Konaklamak için oteller, dinlenmek ve yemek için cafe ve restoranlar bulunuyor. Alan tamamen ormanlık olduğu için, doğa yürüyüşü ve piknik için de gelebilirsiniz.

Tarsus Tarihi Eser veya Milli Park mıdır?

Tarsus Şelalesi Tabiat Parkı veya tarihi eser statüsünde değildir. Şelalenin etrafını saran herhangi bir güvenlik unsuru veya korumayı sağlayan görevli bulunmuyor.

Tarsus Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Tarsus Şelalesine ziyaretler ücretsizdir. Ayrıca şelalenin etrafında bulunan tarihi Roma mezarlarını da ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Şelalenin etrafında bulunan işletmeler ücretlidir. Bunun dışında kendi yiyeceğinizi ve içeceğinizi getirerek mesire alanında pikniğinizi yapabilirsiniz.

Tarsus Şelalesi Ziyaret Saatleri

Tarsus Şelalesinin belirli bir ziyaret saati bulunmuyor. Şelale alanı herhangi bir işletme tarafından işletilmediği için günün istediğiniz saatinde ziyaret edebilirsiniz. Fakat şelalenin etrafında bulunan işletmeler mevsimine göre akşam 20.00’ye kadar açıktırlar.

Tarsus Şelalesinin Efsanesi veya Hikâyesi Var mıdır?

Tarsus Şelalesinin şifalı olduğu kadar uğursuz olduğuna dair bir efsanesi bulunuyor. Bu efsaneye göre ünlü komutan İskender’in bu nehirde yıkandıktan sonra iyileşmediği ve zatürre olarak kısa sürede öldüğü rivayet ediliyor.

Aynı Büyük İskender gibi 7. Abbasi halifesi Memun da şifa bulmak için bu şelalenin altına giriyor. İyileşmek yerine zatürreye yakalanan halife kısa sürede hayatını kaybediyor. Ölen halifenin naaşı Tarsus’a gömülüyor.