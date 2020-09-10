Tarsus Hayvanat Bahçesi Nerede? Tarsus Hayvanat Bahçesi Hayvanları, Giriş Ücreti, Çalışma Saatleri Ve İletişim Bilgileri (2020)

İlk olarak 2014 yılında inşa edilmiş ve hizmet vermeye başlamış olan Tarsus Hayvanat Bahçesinde özellikle hayvanların çeşidinin fazla olması dikkat çekiyor. Hayvanat bahçesinde çocukların daha eğlenceli zaman geçirebilmesi adına farklı büyük alanlarda yer almaktadır.

Tarsus Hayvanat Bahçesi Nerede?

Hayvanat bahçesi, Türkiye’nin Mersin ilinin Tarsus ilçesinde yer alıyor. Merkezden otobüslere binerek kolay şekilde Tarsus Hayvanat Bahçesine ulaşım sağlamak mümkündür. Özellikle Mersin’de trafiğin az olması sebebi ile otobüs tercih ederek 20 dakika kadar kısa süre içerisinde merkezden hayvanat bahçesine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Tarsus Hayvanat Bahçesi Hayvanları ve Listesi

Doğal alanların korunduğu ve çok sayıda küçük doğal havuzların yer aldığı Tarsus Hayvanat Bahçesinde, leylek ve kuğu gibi hayvanlar için kapalı ya da açık alanlar inşa edilmiştir. Bu sayede hayvanların bölgeye daha fazla adapte olması ve kendilerini doğal ortamlarında hissetmelerine olanak tanınmış. Her geçen gün daha fazla büyüyen ve hayvan sayısını giderek arttırmakta olan Tarsus Hayvanat Bahçesinde yaklaşık 81 adet farklı türde hayvan yer almaktadır. Başta büyükbaş hayvanlar olmak üzere, sürüngenler, kuş çeşitleri, küçükbaş hayvanlar ve yırtıcı hayvan türlerini Tarsus Hayvanat Bahçesi içinde görmek mümkündür.

Mersin il merkezine yaklaşık 27 km uzaklıkta bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi, özel olarak inşa edilmiş ve koruma altına alınmıştır. Aynı zamanda özel süs havuzları ve gölet tarzı yerleri ile birlikte pek çok hayvanların yaşam merkezi olmayı başarmıştır. Bireyler için özel tuvalet alanlarının da yer almış olduğu hayvanat bahçesinde, kişilere ait otopark alanları da mevcuttur. Tarsus Hayvanat Bahçesinde başlıca kaplan, aslan, kurt, leopar ve kurt gibi vahşi hayvanlar yer alıyor. Hayvanat bahçesinde yer alan kuş çeşitleri arasında güvercin, doğan, şahin, akbaba gibi hayvanlarda yer alıyor. Hayvanat bahçesinde yer alan diğer hayvan çeşitleri ve listesi ise şu şekildedir:

- Maymun

- Babun

- Örümcek

- Lama

- Vaşak

- Anakonda

- Tavuk

- Puma

- Midilli

Tarsus Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti

Tarsus Hayvanat Bahçesi giriş için tek kişinin ödemesi gereken tutar 8 TL olarak belirlenmiş. Ancak güncel enflasyona göre bu rakamlar sürekli olarak değişebilmekte ve farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda Tarsus Hayvanat Bahçesine girişlerde 6 yaşından küçük çocuklar için herhangi bir ücret talep edilmezken, 18 yaşın altındaki kişilerden ise 6 TL ücret alınmaktadır.

Tarsus Hayvanat Bahçesi Çalışma Saatleri

Kendi aracı ile Mersin’den, Tarsus Hayvanat Bahçesine gidecek olan kişilerin Tarsus’a varmadan önce Yeni Hal Kavşağından kuzeye doğru dönmeleri ve yaklaşık 1,5 km kadar devam etmeleri gerekiyor. Yolun sonunda karşılarına gelecek olan benzin istasyonundan sağ tarafa dönerek, Tarsus Hayvanat Bahçesine ulaşım sağlayabilirler.

Hayvanların bakımı ve sağlıklı kalması adına gerekli önemlerin alınmış olduğu Tarsus Hayvanat Bahçesinde, çalışma saatleri de buna göre düzenleniyor. Kış dönemi ve yaz dönemi olmak üzere iki farklı çalışma dönem saatlerinin yer aldığı hayvanat bahçesinde, buna göre hayvanların sağlığı dikkat edilmektedir. Tarsus Hayvanat Bahçesinde yer alan dönem ve çalışma saatleri şu şekildedir:

- Yaz Dönemi: 09.00 ile 18.00 saatleri arası.

- Kış Dönem: 09.00 ile 17.00 saatleri arası.

Tarsus Hayvanat Bahçesi İletişim Bilgileri

Tarsus Hayvanat Bahçesinin tam adresi şu şekildedir: Kavaklı Mah. Berdan Barajı Mevki, Bolatlı Mavi Bulvarı. No: 33400 Tarsus / MERSİN

Telefon: 0324 626 33 34