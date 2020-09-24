Tarihi mekanları bu yaz 3 milyon kişi ziyaret etti, ören yerleri müzeleri geride bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı, bu yılın Haziran- Ağustos döneminde 3 milyon 10 bin kişiye ulaştı. Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, 233 bin 185 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan tarihi mekan oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle haziran başına kadar kapalı kalan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri yaz aylarında tekrar kapılarını açtı.

Bu yaz yerli ve yabancı turistler, müzelerden daha çok ören yerlerine gitmeyi tercih etti. Yazın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlar listesinde ilk 10 sırada 6 ören yeri, 4 müze yer aldı. Müze ve ören yerleri haziran, temmuz ve ağustos aylarında 3 milyon 10 bin kişiyi ağırladı.

Denizli'de Çaldağı'nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksitli suların oluşturduğu beyaz travertenler ile geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti, her yaz olduğu gibi bu yaz da en fazla ilgi gören mekanlar arasında yer aldı. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri, 233 bin 185 kişiyle bu yaz en çok ziyaret edilen mekan oldu. Konya Mevlana Müzesi, 198 bin 490 kişiyle listede ikinci sırayı aldı.

Antalya antik kentleriyle listenin ilk sıralarında



Eski Çağ'ın, üç ayrı limana sahip ticaret kenti Antalya Phaselis Ören Yeri de yaz aylarında en fazla ziyaretçi çeken tarihi mekanların başında geldi. Antalya Phaselis Ören Yeri, 128 bin 673 kişiyi ağırladı. "Yüksek dağ" anlamına gelen ve "sönmeyen ateşin kenti" olarak da nitelendirilen Antalya Olympos Ören Yeri, listede dördüncü oldu. "Kaptan Eudomus'un Lahdi" başta olmak üzere tarihi pek çok mirası barındıran Antalya Olympos Ören Yeri, 124 bin 616 kişiye kapılarını açtı. En çok ziyaret edilen ören yeri ve müzeler listesinde beşinci sırada bulunan İzmir Efes Ören Yeri'ni ise 124 bin 358 kişi gezdi.

Sümela'yı restorasyondan sonra 114 bin 382 kişi ziyaret etti



UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesinde yer alan Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı listenin altıncı sırasında yerini aldı. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikte kayalar oyularak yapılan ve kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın bir bölümü Mayıs 2019'da, yüzde 65'lik bölümü de ikinci etap çalışmalarının da sonuçlanmasıyla 28 Temmuz 2020'de tekrar açıldı. Sümela Manastırı, bu yaz 114 bin 382 kişiyi ağırladı. En çok ziyaret edilen müze ve ören yeri listesinde yedinci sırada 106 bin 119 ziyaretçi ile Antalya Patara Ören Yeri, sekizinci sırada 79 bin 838 kişiyle Sinop Tarihi Cezaevi, dokuzuncu sırada 70 bin 330 kişiyle Nevşehir Hacıbektaş Müzesi ve 10'uncu sırada 50 bin 507 kişiyle Çanakkale Assos Ören Yeri yer aldı.