Tarihi kalenin duvarlarına sprey boya ile isim yazdılar

Gebze ilçesinde bulunan ve Bizans İmparatorluğu tarafından 1241 yılında limanı korumak amacıyla inşa edildiği tahmin edilen ve Osmanlı döneminde de kullanılan Eskihisar Kalesi'nin surlarına, sprey boya ile yazılar yazıldı. 1998 yılında yapılan restorasyondan sonra iç kısmına yapılan amfinin ardından konser ve etkinlik alanı olarak kullanılan tarihi yapının surlarına sprey boya ile isimler yazılıp, şekiller çizilmesine tepki gösterildi. Yazılan yazıların tarihe yapılan bir saygısızlık olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Kalenin duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılmış, bu çok kötü bir durum. Maalesef bazı insanlarımız bu konuda duyarsız. Tarihe, medeniyete saygısı olmayan insanlar da var. Her zaman kalede bekleme şansımız olmuyor, gerek belediyenin zabıtası gerekse jandarmayla takip etmek mümkün olmuyor. Ekipler buldukları zaman engel oluyor ama hangi maksatla, nasıl bu tarihi eserin üzerine boya püskürterek bir şeyler yazıyor bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Tarihimize, değerlerimize saygılı olmamız lazım. Bu bir medeniyet, bunlar çok köklü bir medeniyetin eserleri bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız ve korumamız lazım" dedi.









'BELEDİYEMİZİN VE VALİLİĞİMİZİN BİR ÇALIŞMASI VAR'



Eskihisar Kalesi'nin ilerleyen dönemlerde restorasyondan geçirileceğini açıklayan Güler, sözlerine şöyle devam etti:



"Kale ile ilgili daha önce bir restorasyon çalışması olmuş. Tabii içerisinin yaşayan bir alan olması lazım ki içerideki onarımlar da devam edebilsin. Belediyemizin ve valiliğimizin o konuda bir çalışması var. İnşallah önümüzdeki günlerde bazı dokunuşlarla kaleyi daha güzel bir hale getirip biraz daha yaşanabilir bir hale getirmeye çalışacağız."







