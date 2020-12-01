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Tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak
Seyahat
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak

Niğde'de tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Emrah Özdemir, konağı gezerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Özdemir, Niğde'nin tarihi ve kültürel değerlerine her zaman sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Tarihi Kadıoğlu Konağı turizme kazandırılacak

Bu kapsamda, kentin önde gelen tarihi yapılarından Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kadıoğlu Konağı'nda restorasyon çalışması başlattıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Kadıoğlu Konağı Osmanlı döneminde 1861 yılında yapılmış tarihi bir yapı. Kentin simge yapılarından birisi. 'Ecdadımızı sevmek eserlerine sahip çıkmakla mümkündür.' demiştik. Söz verdiğimiz gibi de yapıyoruz. 16 Kasım’da yüklenici firmaya yer tahsisini yapmıştık, restorasyon çalışmaları başladı. Konak, yaklaşık 1 milyon 100 bin lira maliyetle aslına uygun şekilde restore edilecek. 8 aylık gibi bir sürede çalışmaları bitirerek, konağımızı turizme kazandıracağız."

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