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Tarihi Gaziantep Kalesi'nde tüneller ve su alanı bulundu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 31.07.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

Tarihi Gaziantep Kalesi'nde tüneller ve su alanı bulundu

Gaziantep'in simgelerinden olan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Gaziantep Kalesi'nde tüneller ve tünellere bağlı 18 metre derinliğinde su alanı bulundu.

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UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Gaziantep Kalesi'nde tüneller ve tünellere bağlı 18 metre derinliğinde su alanı bulundu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca tarihi kalede yürütülen temizleme ve kazı çalışmaları sırasında, savaş esnasında kullanıldığı değerlendirilen ek tünel ve bu tünellere bağlantılı olarak 18 metre derinliğinde su alanı ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Gaziantep Kalesi'nde gerçekleştirilecek çalışmalarla tünellerinin devamının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

Tarihi Gaziantep Kalesinde tüneller ve su alanı bulundu


Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi kalenin Gaziantep'in yüzü olduğunu belirtti. Tünellerin sırrını çözmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Şu anda tarihi kalenin içinde balıkların yüzdüğü tatlı suyu bulduk. Antep Kalesi'nin altından Dülük'e kadar giden hatlar mevcut. Bu konuda uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Mağaracılık yükselen bir değer. Kalenin altında bulunan bu tarihi dokuyu, dünyaya tanıtmak ve bu ağı şehrimize çekmek büyük önem taşıyor. Şu anki çalışmalar itibarıyla 500 metrelik hattı açmış bulunuyoruz, yolumuza devam edeceğiz. Ortaya çıkarılan tünel ve galerilerle şehrin sırrı çözülecek."

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