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Tarihi Apollon Tapınağı sessizliğe büründü
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Tarihi Apollon Tapınağı sessizliğe büründü

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan ve bünyesinde Apollon Tapınağı'nı barındıran Side sessizliğe büründü. Turistlerin ülkelerine dönmeleriyle kalanların da sokağa çıkmaması sebebiyle caddeler tamamen boş kaldı. Hiçbir iş yerinin açık olmadığı, caddelerinde insan bulunmayan Side tarihinin en ıssız günlerini yaşıyor.

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Korona Virüsünden korunmak amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen Manavgat ilçe merkezinde yoğunluk yaşanırken hemen yakınındaki tarihi Apollon Tapınağı ile ünlü turizm bölgesi Side'de kuş uçmuyor. Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve Manavgat ilçe merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunan tarihi mekan, salgın sonrası adeta sessizliğe büründü. Hem Korona virüs önlemleri hem de turist olmaması sebebiyle esnafın kepenk kapattığı Side'de her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Apollon Tapınağı da en sakin günlerini yaşıyor.

Tarihi Apollon Tapınağı sessizliğe büründü


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