Tarih, lezzet ve deneyim Basel’deyim!

Cuma



Ren zamanı

15.00

Hafta sonu maceranıza Kleinbasel semtinde, Ren Nehri kıyısından başlayın. Keltler, Bronz Çağı’nda ilk yerleşimi burada kurmuş. Basel Garı’ndan günlüğü 120 liraya kiralayacağınız bisikletle semti keşfedin. Nehir yazın yüzme havuzuna, kıyısı ise seyyar yiyecek, içecek tezgâhlarıyla ferahlama mekânına dönüşüyor. Bir başka gelenek, akıntıyı kullanarak yol alan dört ahşap tekneyle şehir merkezini turlamak (10 lira).



Ortaçağın güçlü ikilisi

16.00

Basel Katedrali’nin temeli 11 Ekim 1019’da Kutsal Roma İmparatoru 2. Henry ve eşi Cunigunde tarafından atılmıştı. Çift daha sonra adeta tarikat liderine dönüşecek, Henry ise şehrin koruyucu azizi ilan edilecekti. Bu muhteşem yapıyı ve kentin diğer gizli hazinelerini Dr. Helen Liebendörfer (guidedtours@basel.com) gibi esprili, bilgili bir rehberle gezmekte yarar var. Aksi halde pek çok yapının önünden, önemini fark etmeden geçer gidersiniz. Rotterdamlı Erasmus’un mezarı da katedralde; evi ise ilginç bir Eczacılık Müzesi’ne dönüştürülmüş.;









Diğerleri nasıl yaşıyor?

18.00

Beş yıldızlı, görkemli Grand Hotel Les Trois Rois’ın odalarına saçacak tomarla İsviçre Frankınız olmayabilir. Fakat düzgün bir kıyafetle gidip barında bir şeyler içmek kesinlikle iyi fikir. 1681’de açılan, avizelerle süslü bu yapı Avrupa’nın en eski, en güzel otellerinden. Hava güzelse açık havada oturup Ren Nehri’nin müthiş manzarasını seyredin. Aksi durumda şömine başında görkemli dekorasyonun tadını çıkarın. Bir kadeh roze şarap 60 lira, patates ve burger 300 lira.



Özel atmosfer

20.00

Geçmişin dünyasını yaşatan Schlüsselzunft, şehrin tarihi merkezinde, trafiğe kapalı bir caddede. Binası 1306 yılında inşa edilmiş. Restoranın üst katı Yuvarlakmasa Şövalyeleri’ni andıran atmosfere sahip. Zemin kattaki yemek salonunun merkezine 1850’den kalma bir seramik fırın yerleştirilmiş. Sürekli değişen mönüde şu sıralar en popüler lezzetler Kalbsleberstreifen (dilimlenip madeira sosuyla pişirilmiş dana ciğeri, 220 lira) ve Rehgeschnetzeltes (kremalı sosta yabanmantarıyla pişirilmiş geyik eti şeritleri, 300 lira).



Cumartesi



Büyük Basel, Küçük Basel’e karşı

9.00

Güne 1226’da açılan Mittlere Brücke’de (Orta Köprü) yürüyüşle başlayın. Ortasına yerleştirilmiş mini şapel geçmiştekinin aynısı. Cadılık, sübyancılıkla suçlananlar, hüküm giyen suçlular buradan nehre atılırmış. Köprüden çıkışta Kleinbasel’de dili dışarıdaki kral heykeline bakın. Andreasplatz’a doğru ilerleyin. Bu güzel meydan karnavalda canlanıyor. Çok sayıda ilginç mağaza var çevrede. Arkalarda bir köşe başındaki Holzofenbäckei Bio Andreas, müthiş bir organik fırın. Kahveleri sert ve güzel, kruvasanlar, çörekler ve ekmekler leziz.



Eski günlerdeki gibi

10.00

Şehrin tarihi merkezini gezin. Basel’in yedi girişi korunmuş; içerideki evlerin kapılarının üstünde inşa tarihleri yazılı. Ginger Street No: 31’deki Hoosesagg Museum, biblo meraklıları açısından dayanılmaz cazibeye sahip. Koleksiyonerlerin ödünç verdiği objelerle düzenlenen sergilerin teması her ay değişiyor. Eyfel Kulesi’nden seramik kaplumbağalara kadar pek çok tema var. Tarihi bölgenin her adasında pek çok gizli öykü sizi bekliyor. Örneğin pek çok kişi dikkatle bakmaya gerek duymadan Elftausendjungfern Gässlein’ın (11 Bin Bakire Sokağı) önünden geçer. ‘11 Bin Bakire’ efsanesi Azize Ursula ile ilgili. Ortaçağda bir tekneyle şehre gelen, sonrasında Köln’de öldürülen azizenin müritleri bu bakireler.









Federer’in komşuları

12.30

Erasmus bizi bağışlasın, galiba şehrin en ünlü siması tenisçi Roger Federer! Munchenstein semtindeki Wasserhaus sitesinde geçmiş çocukluğu. Yeteneğini Gençler Tenis Kulübü’nde geliştirmiş. 8 numaralı tramvaya atlayın, Bernerring durağında inin. Kulüpte isterseniz tenis dersi de alabilirsiniz. Sonra kentin gizli köşelerinden birini keşfedin: Kulübün restoranı La Vongola’nın tüm makarnaları güzel, taze deniz ürünleriyle yapılmış strozzapreti de yiyebilirsiniz (180 lira).



Erotik çikolata

15.00

Şimdi sıra bütçenize uygun İsviçre çikolatasında. Ülkenin önde gelen çikolatacılarından Läderach, randevuevlerinin bulunduğu Kleinbasel’de. Bu dükkâna girip çikolata kokusunu içinize çekmek şehirdeki en erotik deneyim olsa gerek. Kolay erimeyecek, bavulda rahat taşınacak bir çikolata arıyorsanız kentte üç şubesi bulunan Läckerli Huus bir kutu Basler läckerli (çikolatalı tarçınlı bisküvi) alın. Bu arada en güzel alışveriş caddesi Spalenberg’de yürüyün, şık kadın giysileri, ev dekorasyon ürünleri satan, kafesi olan Hejkoh gibi mağazalara göz atın.



Cordon bleu cenneti

19.00

Tarihi bölgedeki Zum Gifthüttli Bier & Weinstube’nin spesiyalitesi ‘cordon bleu’ türü klasik et yemekleri. Läderach’ta çikolata tatmadıysanız vanilya dondurmalı çikolatalı pastayı mutlaka deneyin. Yemeğin keyfini Volta Bräu’da butik biraları yudumlayarak sürdürün. Kendi biralarını sunan barda sık sık gruplar konser veriyor.









Pazar

Mükemmel kahvaltı

10.00

Şehrin turizm ofisince düzenlenen kahvaltılı Basel Kâğıt Değirmeni turunu (300 lira) mutlaka deneyin. Kartpostal güzelliğindeki kanalın kıyısına kurulan değirmende 500 yıl boyunca kâğıt üretilmiş. St. Alban-Tor semtindeki müzede kâğıdın, yazının ve matbaanın tarihiyle ilgili pek çok bilgi edineceksiniz.



Picasso’nun vakti

12.30

Basel müzeler şehri. 40 müzeden ikisi eski elektrik santralı binalarına kurulmuş: Kunstmuseum Basel, ayın ilk pazarı ücretsiz, diğer günler giriş 150 lira. Kunstmuseum, 16’ncı yy’da özel koleksiyondu, günümüzde dünya çapında sanat müzesi. Picasso’nun ‘Oturan Aktörler’ serisinden biri de dahil altı eseri müzenin koleksiyonunda. 1967’de bu eserlerden ikisini bağışlayan koleksiyoner iflas edince tabloların satılması gündeme gelmiş, sanatseverler referandum organize etmişti. Belediye 50 milyon lira ödeyip tabloları kurtarmıştı.



Bahçede yürüyüş

14.00

Fondation Beyeler’den yürüyerek birkaç dakika uzakta, hafta sonunuzu taçlandıracak sakin bir yer sizi bekliyor: Villa Wenkenhof. Değerini çok az kişinin fark ettiği İngiliz mimarisine sahip villa 1735’te inşa edilmiş. Güzelim bahçesi ücretsiz ve halka açık.



Nasıl gidilir?

Karnaval tarihlerinde Pegasus Havayolları, İstanbul’dan Basel’e 1689 liradan başlayan fiyatlarla gidiş-dönüş uçuyor. Aynı tarihlerde THY gidiş-dönüş bilet fiyatı 1789 lira.