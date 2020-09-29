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Hürriyet
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Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül

Tarihî Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Osmangazi Belediyesi, tarihî mirası yaşatmaya yönelik yaptığı iki projeyle uygulama ödülünün sahibi oldu.

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Tarihî Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda Osmangazi Belediyesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi ve Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi projeleriyle uygulama ödülüne layık görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih şehri Bursa’yı gururlandıran ödülü İstanbul’da düzenlenen törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldı.

Tarihî Kentler Birliği’nden Osmangazi’ye anlamlı ödül



Bursa’da tarihî mirasın korunup yaşatılmasına yönelik birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Dündar, “Bursa’nın merkezi Osmangazi’de tarihi adım adım gün yüzüne çıkarıyoruz. Yaptığımız bir çalışma diğerini tetikliyor ve etap etap Eski Bursa’yı ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri mutlu ediyor, gururlandırıyor. Geçtiğimiz yıl da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Tarihî Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Ödülü’ne layık görülmüştük. Osmangazi’nin tarihi kimliğini korumaya ve geleceğe aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin ödüle lâyık görülen Kayhan Şadırvanlı Han Gençlik Merkezi ve Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi projeleri, görselleri ve teknik bilgileriyle toplantının yapıldığı salonda sergilendi.

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