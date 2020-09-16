Taksiyarhis Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Taksiyarhis Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Dönemin mimarisine ışık tutan bir yapı olan Taksiyarhis Kilisesi, oldukça eski dönemlere ait bir yapıdır. Gezilip görülmesi gereken tarihi mekanlar arasında yer alır. Cunda Adasında yer alan bu tarihi kilise adanın en önemli anıt yapısıdır.

Taksiyarhis Kilisesi Hakkında Bilgi

Rum Ortadoks cemaati tarafından yaptırılan bu kilise ana temeller üzerine Anakent Kilisesi olarak inşa edilmiştir. İnşa edildiği dönemde adanın çoğu Rum olmakta idi. Ve nüfusu yaklaşık 8000 ile 10000 civarında yer alıyordu. Kilisenin adı baş melekler anlamına gelir.

Kilise tek kubbeli bir yapıya sahiptir. Bazilika tipindeki yapı dikdörtgen planlıdır. Döneminin Neo Klasik mimarisi ile inşa edilmiştir. Üçgen alınlıklar ile cephesi süslenmiştir. Kemerli pencereleri, ion başlıklı iki sütü u üslubu yansıtan en önemli özellikleridir. Duvarları yığma tekniği ile örülüdür. Taşıyıcı sütunları ise tuğladan yapılan yapı alçı ve kireç harçlı sıva ile tamamen kaplanmıştır.

Batı kısmında narteks bölümü bulunuyor. Doğu kısmında ise iki bema ve nef yanında geç Bizans döneminin kilise mimarisine benzeyen dışarı doğru taşmış üç apsis yer alıyor. Bemanın apsisi daha büyüktür. Yan apsisler ise daha küçük kalıyor. Bema ve nefler tonozlarla örülüdür. Yapı üç yarım kubbe ile bitirilmiş. Yapıda kadınlar bölümü olarak galeri kısmı bulunur. İç mekânında alçı ve kireç harçlı sıva kaplanmış dini figür tasvirleri geometrik ve bitkisel motiflerle tasarlanmıştır.

Taksiyarhis Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Balıkesir ilinde yer alan Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında Namık Kemal Mahallesinde yer alan Taksiyarhis Kilisesi adanın en önemli tarihi yapılarından biridir.

Taksiyarhis Kilisesine ulaşmak için Ayvalık ilçesine gelmek gereklidir. Toplu taşıma araçları ile ilçeden kiliseye ulaşım sağlanabilir. Özel araçlar ya da taksi ile de ulaşım sağlanabiliyor.

Taksiyarhis Kilisesi Tarihi

1873 yılında inşa edilen kilise, merkez kilise olarak göreve başlamıştı. Yapı 1927 ile1928 yılları arasında minaresiz bir camiye çevrilmişti. 1944 yılında yaşanan depremde zarar gören bina bakımsız kalır ve oldukça yıpranır.

1976 yılında Ayvalık ve çevresinde 17900 hektarlık alan tarihi ve doğal sit alanı ilan edilir. Daha sonraki dönemlerde metruk bir şekilde kalan yapı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesinin ardından geçici önlemlerle uzunca bir süre korunur. Vakıflar Balıkesir Bölge Müdürlüğü restorasyonun yapılmasına kadar olan sürede çökmeler sonucu yapının çok fazla hasar görmemesi adına yapı ahşap malzeme ile askıya alınmıştır. Yıllar geçtikçe ahşap malzeme çürür ve kilise tamamen korumasız kalır.

2011 yılına gelindiğinde ise tarihi yapı Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı’na tahsis edilir. Restorasyonu yapılan tarihi kilise bugünkü halini alır.

İçerisindeki çan II. Dünya savaşında çıkarılmıştı. Halka haber vermek amacı ile kullanılmıştı. Sonraki dönemlerde dünyanın en büyük çanı olduğu anlaşıldı. Günümüzde ise bu çan Almanya Berlin’deki Bergama Müzesinde yer alıyor.

Taksiyarhis Kilisesi Ziyaret Saatleri

1 Ekim ile 31 Mart arasında saat 10.00 ile 17.00 arasında ziyarete açık olan tarihi kilise

1 Nisan ile 30 Eylül arasında da saat 10.00 ile 19.00 arasında ziyaret edilebilir. Tarihi kilise Pazartesi günleri kapalı olmaktadır. Giriş ücreti tam 5 TL olurken öğrenci 2 TL olmaktadır.