Takaron Vadisi'nde kartpostalları aratmayan görüntüler

GAP projesi kapsamında 1992 yılında Fırat Nehri üzerinde kurulan Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla ortaya çıkan birbirinden güzel doğal oluşumlarıyla Takoran Vadisi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu. Şanlıurfa-Adıyaman ve Diyarbakır illeri arasında yaklaşık 124 kilometre uzunluğundaki vadi, el değmemiş doğal yapısıyla öne çıkıyor. Çok sayıda mağara, şelale, kaya mezarları ve keşfedilmeye bekleyen doğal yapısıyla vadiye gelen yerli ve yabancı turistler tekne turları yanında, aileleri ile birlikte güven içinde piknik yaparak, kamp kurabiliyor. Ziyaretçiler vadinin eşsiz manzaralarını ve güneş batımını da fotoğraflayarak anı unutulmaz kılıyor.









Bölgeye can damarı oldu



Daha önce Siverek-Adıyaman arasında ulaşımın vapurla sağlanıyordu. 2015 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi köprüsün ulaşıma açılmasıyla bölge ekonomik olarak canlanmaya başlandı. Nissibi Köprüsü Türkiye’nin 4’üncü asma köprüsü olması nedeniyle de ziyaretçi akınına uğruyor.



Yatırımlar yapılmaya başlandı



Gelen talepler ve oluşan yoğun ziyaretler üzerine Siverek Belediyesi tarafından Nissibi Köprüsü yakınlarında, Fırat Nehri'ne sıfır şekilde Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı yapılarak bölgeye daha da canlılık kazandırıldı. Mesire alanından Nissibi Köprüsü'nün güzelliği gün batımıyla birlikte ihtişamlı görüntüsüyle doğaseverleri bölgeye hayran bırakıyor.









"Yeterince yatırım yapılmıyor"



Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, dünyada tanınmaya başlanan Takoran Vadisi'ne yeterince yatırım yapılmadığın dile getirdi. Akçalı yaptığı açıklamada, "Yıllardır bu bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bu bölge tanındıkça, gerek Siverek olsun ve gerekse bölge insanı ekonomik yönden kalkınacak. Büyük ölçüde de bu tanıtımı gerçekleştirdiğimize inanıyorum çünkü Takoran artık dünyada kendinden söz ettiren bir yer oldu. Ama maalesef bu kadar çalışmamalara rağmen, doğa harikası bu yer yeterince yatırım alamıyor. Gelen ziyaretçiyi, turisti burada tutamıyoruz, çünkü ne konaklanacak bir yer, nede yemek yenilecek bir restoran maalesef bulunmuyor, bir su veya çay ihtiyacını giderecek bir kafe bile açılmadı” dedi



"Bir an önce yatırımlar yapılmalı"



Gelen ziyaretçileri memnun ayrılması gerektiğini sözlerine ekleyen Akçalı, "Yıllardır bu bölgenin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz ve gelen ziyaretçilerde oluyor, buraya gelen ziyaretçi memnun ayrıldığında gittiği yerlerde buradan söz edecek ve daha da fazla turist gelecek ama memnun ayrılmadığı zaman maalesef tüm çalışmalarımız boşa gidecek. Bunun için Takoran Vadisi'ne bir an önce yatırımların yapılması gerekli. Gerek Siverek Belediyesi ve gerekse de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin daha önce burası için açıkladığı projeleri hayata geçirmeye davet ediyorum” diye konuştu.