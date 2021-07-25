Tabiatla kucaklaşma noktaları

Babakamp, Fethiye

MANZARAYA KARŞI KÜTÜPHANE DE VAR, HAVUZ DA

Fethiye’nin Akçaovacık Yaylası’nda, 24 dönüm arazideki kamp, adını bölgenin en ihtişamlı dağı Babadağ’dan alıyor. Ardıç, andız, sedir ve kızılçam ağaçlarının süslediği, dünyanın koruma altına alınan 100 dağı arasındaki Babadağ’ın eteklerinde konumlanmış. 1300 metre rakımıyla yaz mevsiminde sıcaktan kaçıp rahat bir nefes almak isteyenlerin gözdesi. Dağ ve deniz manzarasına karşı kurulu bungalov ve taş evlerde kalabileceğiniz, dilerseniz kendi çadır ve karavanınızda kamp yapabileceğiniz geniş bir alanı var. Konfordan vazgeçemeyenler için de harika olanaklara sahip. Kampın ortak kullanım alanında manzaraya karşı kafe ve restoranın yanı sıra, havuz ve kütüphane de bulunuyor. Yoga ve meditasyon gibi aktivitelere katılabilir, bölgenin muhteşem doğasında yürüyüş yapabilirsiniz. Babakamp’a Ölüdeniz’e vardıktan sonra Faralya yönünde ilerleyerek, Kelebekler Vadisi ve sonrasında Kirme Köyü’nü geçerek ulaşılıyor. (0531) 911 97 09

Kabak Valley Camping

EL DEĞMEMİŞ GÜZELLİK

Büyük işletmelerin olmadığı koyda daha çok bungalov ve çadır kampları var. Kamping koyun en güzel noktalarından birinde. Ağaçların çevrelediği kamp alanında kendi çadırınızla kalabileceğiniz gibi tesisten çadır kiralayabilir ya da bungalovlarda konaklayabilirsiniz. Kampçılar için duş, sıcak su, elektrik imkânı sunuyor. Kendi otomobilinizle gidecekseniz Ölüdeniz istikametini takip ederek Faralya’dan Kabak Koyu’na ulaşın; aracınızı park alanında bıraktıktan sonra vadiye inen orman patikasını takip edip kamp alanına kavuşun. (0252) 642 10 27

Kelebekler Vadisi Kamp Alanı

SEYİR ZEVKİ ZİRVEDE

Fethiye’nin vazgeçilmezi Kelebekler Vadisi kamp tutkunlarının rüyalarını süsleyen, seyir zevkinin zirvede olduğu bir nokta. İşletmeden çadır ve gerekli malzemeleri tedarik edebilirsiniz. Ayrıca bungalov ve glamping seçenekleri de var. Alanda temel ihtiyaçları giderebileceğiniz market ve yemek için de bir restoran bulunuyor. Kelebekler Vadisi’ne Ölüdeniz’den kalkan teknelerle gidiliyor. Karadan ulaşımsa bir hayli zorlu. Faralya yönünden vadiye ulaşıp yukarıdan aşağı kimi yerde halat yardımıyla inmek zorundasınız. (0530) 302 19 66

Ölüdeniz Doğa Kamp

DENİZE YAKIN VE ETKİNLİĞİ BOL

Ölüdeniz’de orman içinde, doğayla baş başa, sessiz sakin bir kamp alanı. Ölüdeniz’in muhteşem sularından uzak kalmak istemeyen kampseverler için uygun bir seçenek. Daha çok çadır kampı için tercih edilse de dağ eviyle beraber bahçeli, asmalı ve havuz başı bungalov tipleri var. Doğa Kamp, plaja sadece 15 dakika yürüme mesafesinde. Kamp tatiliniz boyunca bölgede dalış, yamaç paraşütü gibi çok sayıda etkinliği deneyebilir, ayrıca tekne turlarına katılarak Fethiye koylarını keşfedebilirsiniz. (0535) 644 96 62

Shiva Camp Kabak

PANORAMİK GÖRÜNTÜ

Manzarasına doyum olmayan Kabak Koyu’nun bir başka güzel kamp alanı... Kabak Koyu’nu panoramik açıdan görüyor. Çadır alanları, Kızılderili çadırları ve ağaç evleriyle konforlu bir kamp hizmeti veriyor. Ağaç evlerin içinde duş ve tuvalet hatta bazı ağaç evlerin balkonunda jakuzi var. Açık havuz, bahçe alanı, piknik masaları ve restoranıyla ne ararsanız sunuyor. Kamptan denize yürüyüş 20 dakika. Kampın içinden geçen Likya Yolu’na da bir gününüzü ayırabilirsiniz. (0530) 083 48 00

Yeşilvadi Doğa Park ve Kamp Alanı

GÜNLÜK AĞAÇLARININ ÜZERİNDE



Fethiye’nin günlük ağaçlarıyla meşhur Yanıklar Köyü’nün ormanlık alanında ırmağın aktığı, kuşların cilveleştiği, modern dünyadan uzakta zaman geçireceğiniz bir kamp alanı. Ağaçların üzerindeki platformlara, ırmak kenarına ya da çardaklara çadır kurabilirsiniz. Kamp alanında bir restoran, elektrik ve sıcak su var. Kamp çevresinde bölgenin meşhur günlük ormanı yolunda bisikletle dolaşabilir ya da sahile kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Yanıklar Köyü’nden bisiklet yolları haritasını alıp kendi rotanızı belirleyebilirsiniz. (0537) 296 52 49