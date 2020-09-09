Tabiat Tarihi Müzesi Nerede? Tabiat Tarihi Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Tabiat Tarihi Müzesi Atatürk'ün emri ile kurulmuş bir müzedir. Bu müze aile ile gezilebilecek ve yararlı bilgiler edinilecek güzel bir müzedir. Çocukların da ilgisini oldukça çekmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesi Nerede?

Tabiat Tarihi Müzesi Çankaya'da bulunmaktadır. Bu müze Çukurambar mahallesinde ve Öğretmenler Caddesinde yer alır. Yüzüncü Yıl kapısından girildiği zaman Tabiat Tarihi müzesi sol tarafta sizi karşılayacaktır. Burada ücretsiz otopark da bulunmaktadır.

Tabiat Tarihi Müzesi Tarihçesi

Tabiat Tarihi Müzesi Ulu Önder Atatürk'ün emri ile kurulan bir müzedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1968 yılında ziyaretçileri ile buluşmuştur. Müze Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü içerisinde 4000 metre karelik bir alanda bulunmaktadır. Müzede toplamda 5 bölüm vardır ve 3 kattan oluşmaktadır.

Müzenin ilk katında ülkemizde yetişen ve hala da yetişmekte olan bitki türleri vardır. Bunun yanında hayvan örnekleri de bulunmaktadır. 6400 çeşit civarında fosil de giriş katında sergilenmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesi Eserleri

Müze içerisinde en dikkat çeken parçalardan biri Amerika Birleşik Devletlerinden satın alınan dinazor fosilidir. Bunun yanında müzede Fransa'nın armağan ettiği ve yaklaşık 15 milyon yıl öncede Fransa'da yaşadığı düşünülen fil iskeleti de oldukça fazla ilgi görmektedir.

Müzenin başka bir katında petrografik örnekler ile süslenmiş 3300 üzerinde eser bulunur. Bu eserler arasında 1972 yılında Ay'a yapılan keşif gezisinden getirilmiş olan Ay taşı, 1989 yılında Sivas'a Yıldızeli ilçesinde bulunan Sulh Halil köyüne düşmüş olan gök taşları ve Türkiye'nin zengin mermer örnekleri sergilenmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesi Giriş Ücreti

Tabiat Tarihi Müzesi girişlerinde ziyaretçilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Müzeye ziyaretler tamamen ücretsizdir.

Tabiat Tarihi Müzesi Ziyaret Saatleri

Tabiat Tarihi Müzesi Pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzeye giriş saatleri 9:00 çıkış saatleri ise 17:00 olarak belirlenmiştir. Tabiat Tarihi Müzesini bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 40.000 ile 50.000 arasında tarih sever ziyaret etmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesi Hakkında Bilgi

Tabiat Tarihi Müzesine giriş yaptığınız zaman ilk önce bir güneş sistemi maketi sizleri karşılayacaktır. Güneş sisteminin üç boyutlu olarak gösterildiği makette ziyaretçilerin gezegenler hakkında bir bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Müze içerisinde Planetaryum Gösteri bölümü de bulunmaktadır. Küresel Görüntüleme Sisteminin üç boyutlu olarak gösterilmesi ile bilimin eğlenceli bir şekilde insanlara aktarılması amaçlanmıştır.

Müzenin ilk katına gelindiği zaman eski dönemlerde yaşamış olan omurgalıların iskeletleri ziyaretçileri karşılamaktadır. Burada pek çok dinozor çeşidinin maketlerini görmek mümkündür. Bunun yanında birinci katta fosillerde sergilenmektedir.

Müzede Maraş Fili fosili isimli bir fosil de sergilenmektedir. Bu fosil 1970 yılında Maraş'ta bulunan Gavur Gölü Bataklığından çıkarılmıştır. Günümüzde soyu tükenmiş olan bu Maraş Fili fosilinin yaklaşık olarak 3500 yıl önce yaşadığı düşünülmektedir. Buradan da o dönemlerde fillerin Anadolu'da yaşamasına uygun bir iklim olduğu sonucuna varılabilmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesinin birinci katında ilerlediğiniz zaman ülkemizde yaşayan bitkiler ve hayvanlara ait maketleri görebilirsiniz. Türkiye'de hala yaşayan hayvanların postlarının doldurulması ile oluşturulan maketler oldukça gerçekçi bir görünüme sahiptir.

Müzenin ikinci katında ise elementler ve mineraller ile ilgili örnekleri görebilirsiniz. Burada kayaç, element, mineral ve insan sağlığı konulu ürünler sergilenmektedir. Bu bölümde ülkemizden çıkarılan madenlerin yanı sıra Dünya'nın çeşitli bölgelerinden getirilmiş olan elementler ile süs eşyaları da sergilenmektedir.

Türkiye'de maden aramak ve çıkan madenlerin işlenmesinde kullanılan araç gereçlerinde sergilendiği bir bölüm bulunmaktadır.