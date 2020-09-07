Sütüven Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Sütüven Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Yemyeşil bir doğa içinde şırıl şırıl akan bir şelale ziyaretçilerin sık tercih ettiği alanların başında gelir. Gezi rotanızı yeşilden yanan kullandığınızda Sutüven Şelalesi Balıkesir’in en bilindik noktalarından biridir. Bu şelale mutlaka görülmesi gereken gezi rotaları arasında yer alır.

Sütüven Şelalesi Nedir?

Sarıkız Yaylası’nda doğan Sutüven Şelalesi, Kızılkeçili Çayı üzerinden akarak devam eder. Hasan Boğuldu Göleti’ne ulaşır. İsim olarak ilk duyulduğunda farklı gelebilir. İsmi Sutüven ya da Sütüven olarak kullanılabilir. Tüvmek fiilinden gelen bu isim sıçramak anlamındadır. Su kelimesi ile birleşen kelime grubu sıçrayan su olarak tanımlanabilir.

Sütüven Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Marmara Bölgesinde yer alan şelale Balıkesir iline bağlıdır. Edremit ilçesinde yer alan şelale, Edremit- Akçay karayolundan 2 km kadar içeride yer alır.

Sütüven Şelalesine Nasıl Gidilir?

Şelale Hasan Boğuldu Göleti ile yan yanadır. Altınoluk- Edremit karayolunun 20. Km’sinden sola sapıldığında Zeytinli sapağına girilmiş olunur. Köy çıkışındaki dar köprüden geçildiğinde Beyoba köyü karşınıza çıkar. Beyoba köyünden girildiğinde aşağı inen yolu 2 km takip ederek şelale ve piknik alanına ulaşabilirsiniz.

Sütüven Şelalesi Özellikleri

Şelale 17 metredir. Kar sularının erimesi ile ilkbaharda coşan şelaleyi Nisan ya da Mayıs aylarında ziyaret etmeniz önerilir. Şelale çevresinde ağaçlar bulunuyor. Buralarda doğa yürüyüşü yapılabilir. Köylülerin kurduğu küçük tezgahlarda yöresel ürünler yer alıyor. Dağcılık, trekking, doğa yürüyüşleri, termal turizmde bu alanda yapılabilecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Kazdağı eteklerinde yer alan şelale deniz seviyesinden 798 metre yüksekliktedir. Etrafı zeytinlikler ile çevrilidir. Sutüven Şelalesinin hemen yanı başında Hasan Boğuldu Göleti yer alır. Kayalarda yer alan gölet doğal bir havuz niteliğindedir. Şelale ve göletin etrafında büfe ve restoran tarzı yerler yer alıyor. Şelale ve Gölet arasında Romalılardan kaldığı söylenen su kemerleri görülebilir.

Sütüven Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Sutüven Şelalesi Kaz Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Kaz Dağları 1993 yılında Milli Park statüsü kazanmıştır. Marmara ve Ege arasında sınır oluşturan Kaz Dağları derin vadileri, kanyonları, flora ve fauna açısından oldukça zengin bir bölgedir.

Sütüven Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Şelale ve Hasan Boğuldu Göleti’ne giriş ücreti kişi başı 6 TL olmaktadır. Eğer aracınız ile girmek isterseniz 18 TL giriş ücreti alınıyor.

Sütüven Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Sutüven Şelalesi haftanın 7 günü ziyarete açıktır. Yaz aylarında sabah 6 itibari ile ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.

Sütüven Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Şelalenin ismi teması ile doğru orantılıdır. Hemen yakınlarında bulunan Hasan Boğuldu Göleti’nin isminin bu şekilde olması bir efsaneye dayanıyor. Bu hikaye şu şekildedir:

“ Emine ile Hasan birbirini seven gençlerdir. Emini büyük bir aşiretin kızıdır. Hasan ise fakir bir aileden gelir. Bu nedenle gençlerin kavuşmaları önünde engeller vardır. Bu duruma rağmen Hasan Emine’yi istemeleri için ailesini gönderir. Emine’nin ailesi bu evliliği istemediği için Hasan’a zor bir görev verir. 40 okkalık tuz çuvalı sırtında dağı aşarak Emine’nin evine getirmelidir. Hasan bu zor görevi kabul eder. Sıcak yaz ayı bir yandan yorgunluğu bir yandan Hasan bu yorucu yola dayanamaz ve bu gölet’e düşerek can verir. Emine bu duruma çok üzülür ve göl kenarındaki ağaca kendini asar.” Üzücü hikayesini öğrenmek ziyaretçilerini hüzünlendirse de muhteşem manzarası ve doğası ile unutulmaz bir tatil rotası olacaktır.